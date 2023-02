Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH

Brent Burns a inscrit son 11e filet de la saison et Frederik Andersen a repoussé 34 tirs pour aider les Hurricanes de la Caroline à vaincre les Capitals de Washington 3-2, mardi.

Gagnant du trophée Norris en 2017, Burns a marqué d’un tir de la pointe à 15 : 00 au premier tiers.

Paul Stastny, ainsi que Stefan Noeson en avantage numérique, ont marqué les autres buts des Hurricanes.

Ces buts et la solide performance d’Andersen ont aidé l’équipe à se reprendre après une défaite de 6-2 contre les Rangers à domicile ce week-end.

Les Hurricanes ont remporté 10 de leurs 12 derniers matchs.

Ils trônent d’ailleurs au sommet de la section Métropolitaine.

Les Capitals jouaient sans leur capitaine Alexander Ovechkin, leur défenseur étoile John Carlson et leur quatrième centre Nic Dowd.

Ovechkin n’était pas avec l’équipe mardi pour des raisons familiales. L’entraîneur-chef des Capitals Peter Laviolette s’attend à ce que son attaquant rate le reste de la semaine.

Carlson n’a pas joué depuis le 23 décembre, après avoir reçu un tir frappé au visage. Du côté de Dowd, celui-ci a manqué les 10 derniers matchs en raison d’une blessure.

Joe Snively, dans l’alignement pour remplacer Ovechkin et Aliaksei Protas, a obtenu un but et une aide. Snively a mis la table pour le but de T. J. Oshie, avant de marquer contre Andersen, son premier depuis le 17 février 2022.

Kuemper a réalisé 27 arrêts et pouvait difficilement être blâmé sur les buts des Hurricanes. Trevor van Riemsdyk pensait avoir créé l’égalité en troisième période, mais son but a finalement été refusé pour obstruction contre le gardien.

Stephen Whyno, Associated Press