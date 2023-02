Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Dana Gauruder, Associated Press

Anthony Beauvillier et Elias Petterson ont réussi les filets des Canucks. Le gardien Spencer Martin a bloqué 20 rondelles.

Les défenseurs Ben Chiarot et Moritz Seider ont obtenu deux mentions d’aide chacun tandis que le gardien Ville Husso réalisait 32 arrêts.

Dylan Larkin et Jonatan Berggren ont marqué deux buts chacun et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Canucks de Vancouver 5-2 samedi après-midi.

Lary Bump, Associated Press

Complice du dernier but, Nikita Kucherov a récolté une 57 e mention d’aide. Il est le meneur de la LNH à ce chapitre.

Cirelli a brisé l’impasse de 1-1 à 19 : 16 au troisième tiers, avec son cinquième but de la saison.

Les Oilers freinent l’élan des Sénateurs en l’emportant 6-3

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Jesse Puljujarvi (13) et Thomas Chabot (72)

Connor McDavid et Zach Hyman ont chacun récolté un but et une passe, samedi, aidant les Oilers d’Edmonton à l’emporter 6-3 devant les Sénateurs d’Ottawa.

Brett Kulak a obtenu deux passes dans un troisième vingt où Jesse Puljujarvi a brisé l’égalité de 3-3, à 3 : 05.

Ryan McLeod et Derek Ryan ont marqué en infériorité numérique.

Ryan Nugent-Hopkins a été l’autre buteur des Oilers, tandis que Jack Campbell a fait 26 arrêts.

McDavid a inscrit au moins un point dans un 17e match de suite à l’étranger.

La mention d’aide de Hyman lui a valu un 300e point en carrière.

Jake Sanderson, Erik Brannstrom et Claude Giroux ont riposté pour les Sénateurs, qui avaient gagné quatre matchs d’affilée.

Ottawa va accueillir les Flames lundi.

Les Oilers vont rendre visite au Canadien dimanche après-midi.

Darren Desaulniers, La Presse Canadienne