Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Les Rangers l’emportent 6-3 contre le Kraken

Vladimir Tarasenko a vite marqué à ses débuts avec New York et les Rangers ont défait le Kraken de Seattle 6-3, vendredi, signant ainsi une quatrième victoire de suite.

Tarasenko et Niko Mikkola sont passés de St. Louis à New York jeudi.

Vendredi, Tarasenko a converti une passe d’Artemi Panarin 2 : 49 après la mise au jeu initiale.

Kaapo Kakko, Vincent Trocheck et Ryan Lindgren ont chacun amassé un but et une passe.

Jacob Trouba et Mika Zibanejad ont aussi marqué pour les Rangers, qui sont invaincus à leurs cinq derniers matchs au Madison Square Garden.

Igor Shesterkin a fait 26 arrêts, étant déjoué par Oliver Bjorkstrand, Brandon Tanev et Jared McCann.

Martin Jones a bloqué 22 tirs.

Allan Kreda, Associated Press