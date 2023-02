Lisez les comptes rendus des parties disputées lundi dans la LNH

Teresa M. Walker, Associated Press

Le défenseur Roman Josi et Colton Sissons ont inscrit les buts des Predators, qui disputaient le premier de trois matchs d’affilée à domicile.

Les Coyotes présentent une fiche de 3-0-3 à leurs six dernières rencontres.

Le gardien Karel Vejmelka a bloqué 29 rondelles et il a été crédité de la victoire.

Matias Maccelli, J. J. Moser et Clayton Keller ont tous amassé deux mentions d’aide.

Nick Schmaltz a marqué l’autre but des Coyotes, qui ont couronné leur périple de trois matchs à l’étranger avec cette victoire après deux revers de suite en prolongation.

Brian Hall, Associated Press

Filip Gustavsson a repoussé 33 tirs du côté du Wild, dont le but en temps régulier est venu de Kirill Kaprizov.

Anton Lundell et Aleksander Barkov ont fait mouche en fusillade, lundi, guidant les Panthers de la Floride vers un gain de 2-1 face au Wild du Minnesota.

Les Sénateurs battent les Flames 4-3 en prolongation

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Les joueurs célèbrent.

Tim Stützle a été le héros de la prolongation, lundi soir, alors que les Sénateurs d’Ottawa ont marqué trois buts sans riposte pour renverser les Flames de Calgary 4-3.

Brady Tkachuk, Drake Batherson et Alex DeBrincat ont également marqué pour les Sénateurs (25-24-3), tandis que Stützle a distribué des aides sur tous les buts.

Mads Sogaard, qui a été dépêché dans la mêlée en raison de blessures aux deux gardiens des Sénateurs, a effectué 34 arrêts.

Avant cette rencontre, Sogaard, 22 ans, n’avait que trois matchs dans la LNH à son actif.

Dillon Dubé a marqué deux buts pour les Flames (25-19-10), tandis que Tyler Toffoli a inscrit un but et une aide. Jacob Markstrom a stoppé 21 tirs.

Cherchant à terminer leur séjour à l’étranger sur une note positive, les Flames ont frappé fort en troisième période. Ils ont été récompensés lorsque Dubé a marqué son deuxième but de la soirée – son 15e de la saison – en faisant dévier un tir de Toffoli.

Toutefois, les Sénateurs n’étaient pas prêts à abandonner.

Avec 2 : 14 à l’horloge, les Sénateurs ont réduit l’écart à un but lorsque Batherson a profité du retour d’un tir de Stützle, et 46 secondes plus tard, DeBrincat a égalisé à 3-3.

Calgary a dominé les Sénateurs 16-6 au niveau des tirs au but en deuxième période et a complété l’engagement avec l’avance.

À égalité 1-1, les Flames ont marqué quelques secondes après la fin de leur avantage numérique lorsque Toffoli a décoché un tir pour battre Sogaard du côté du gant.

Les Sénateurs ont entamé le match un peu lentement, mais ont été les premiers à marquer lorsque Stützle a permis à Tkachuk de filer en échappée et de toucher la cible à 6 : 10 du premier vingt.

Placé devant le filet, en avantage numérique, Dubé a réussi à faire dévier un tir de Noah Hanifin derrière Sogaard pour porter le score à 1-1.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne