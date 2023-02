Immigrer au Canada en travaillant… comme bénévole à l’Omnium Banque Nationale ? L’idée peut paraître ambitieuse, mais un youtubeur du monde arabe la fait circuler, avec comme conséquence que le tournoi de tennis a dû suspendre le recrutement de bénévoles, enseveli de demandes.

Un instant. Quoi ?

L’histoire commence il y a deux semaines. La compagnie externe qui gère les formulaires d’inscription pour les bénévoles de l’Omnium Banque Nationale prévient le tournoi : un nombre anormal de demandes proviennent du Moyen-Orient. « On a tout de suite soupçonné une cyberattaque, donc le formulaire a été désactivé, raconte Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale. Mais en examinant les demandes, on constatait que tous les champs étaient bien remplis, donc si c’était une cyberattaque, c’était fait grâce à l’intelligence artificielle. »

Vraiment ? Une cyberattaque contre un tournoi de tennis ? On n’a plus les pirates que l’on avait !

Rassurez-vous, ce n’était finalement pas une cyberattaque. Il y a quelques jours, les organisateurs du tournoi ont reçu le lien d’une vidéo YouTube intitulée : « Immigrez au Canada, vous et votre famille, sans aucune condition, par l’entremise du travail au tournoi de tennis de Toronto ».

La vidéo, d’une quinzaine de minutes, est essentiellement un tutoriel montrant comment s’inscrire comme bénévole au tournoi qui est présenté à Montréal et à Toronto. Le narrateur laisse aussi entendre que les Canadiens sont peu nombreux à se proposer parce que c’est un travail non rémunéré. Il précise que le voyage est aux frais du bénévole, mais qu’il s’agit d’une bonne façon de travailler au Canada pour une personne qui n’a aucune formation ni expérience, et qui ne parle ni français ni anglais. Or, l’auteur de la vidéo, identifié comme Ahmed M7AMY7O, compte 590 000 abonnés, et au moment d’écrire ces lignes, la vidéo avait été visionnée plus de 44 000 fois.

Notre youtubeur tient-il un filon ? L’Omnium Banque Nationale peut-il réellement servir de porte d’entrée pour une personne souhaitant s’installer au Canada ?

Pas si vite, rappelle Me Patrice Brunet, avocat spécialisé en immigration d’affaires et en droit du sport. « Si l’Omnium Banque Nationale envoie au candidat une lettre d’invitation, ça peut aller dans le dossier de demande de visa. Mais les chances que ça fasse pencher la balance sont très faibles », précise-t-il. Me Brunet rappelle qu’Immigration Canada regarde plusieurs critères.

« Premièrement, l’attachement au pays d’origine. As-tu une femme, des enfants, une maison, un emploi ? Ça prend aussi une raison raisonnable de venir au pays, ce qui est très subjectif. Le travail comme bénévole pourrait cocher cette case-là, mais ça ne doit pas venir du champ gauche. Si le candidat n’a pas de lien avec le tennis, ça peut paraître anormal. Enfin, l’agent doit être convaincu que la personne retournera ensuite dans son pays. » Sachant cela, Valérie Tétreault a indiqué que lorsque le formulaire sera remis en ligne, on y ajoutera un avertissement prévenant les candidats qu’une inscription ne les assure pas d’obtenir un visa.

De toute évidence, l’auteur suit bien l’actualité canadienne et a flairé la pénurie de main-d’œuvre ! Le recrutement de bénévoles est-il à ce point problématique ?

« L’an passé, c’était la première année où c’était un peu plus difficile, en raison de la pandémie, explique Mme Tétreault. Quand on a commencé le recrutement [de 2022], la pandémie était encore dans l’actualité, et plusieurs bénévoles sont retraités et peuvent craindre la COVID-19. Mais cette année, avant cet incident, on était de retour au rythme d’avant la pandémie. » Bon an mal an, « entre 1300 et 1400 bénévoles » dans chaque ville sont recrutés pour les deux tournois simultanés. Du lot, Mme Tétreault estime qu’il y a environ cinq bénévoles qui proviennent de l’extérieur du Canada. « On parle de cas isolés. Ces gens-là pourront toujours écrire à notre adresse courriel », précise-t-elle.

On a déjà vu des youtubeurs partir dans le Sud « comme des Ostrogoths » – pour reprendre les mots de Justin Trudeau –, mais produire des vidéos erronées sur l’immigration, ça doit bien être une première, non ?

Bonne question, nous n’avons pas fait de recherches exhaustives sur la question. Ce qui est étrange, par contre, c’est que la vidéo n’incite pas à cliquer sur un lien d’origine douteuse. L’auteur ne demande pas non plus d’argent afin d’aider à remplir le formulaire. Bref, rien n’indique qu’on a affaire à une activité frauduleuse.

« Il va peut-être plus chercher de la monétisation sur YouTube, basée sur le nombre de visionnements », suggère Me Brunet. À la fin de la vidéo, l’auteur invite d’ailleurs les internautes à cliquer sur « J’aime » s’ils ont apprécié la vidéo. « Mais ça montre à quel point le programme d’immigration au Canada est populaire », conclut l’avocat. À l’Omnium Banque Nationale, on espère remettre le formulaire en ligne « la semaine prochaine », mentionne Valérie Tétreault. En attendant, les demandes peuvent être acheminées par courriel.

La Presse tient à remercier Mmes Thérèse Karam et Anne-Marie T. pour l’aide à la traduction de la vidéo.