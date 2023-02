Après 16 saisons avec les Blackhawks de Chicago, l’ailier Patrick Kane serait échangé aux Rangers de New York selon plusieurs sources.

Selon Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, les Blackhawks feraient l’acquisition d’un choix de deuxième tour en 2023 – qui pourrait devenir un choix de premier tour en 2024 ou en 2025 si les Rangers accèdent à la finale d’Association – et d’un choix de quatrième tour en retour de l’attaquant.

Kane aurait donc levé sa clause de non-mouvement pour rejoindre les Rangers.

L’échange, d’abord rapporté Frank Saravelli, devrait être officialisé en soirée. La transaction devrait permettre à Kane de faire ses débuts avec les Blue Shirts dès mercredi, contre les Flyers de Philadelphie.

Une troisième formation devrait faire partie de l’échange afin d’absorber une portion du contrat de Kane. Joueur autonome au terme de la saison, Kane touche un salaire annuel de 10,5 millions.

Kane a disputé 1161 rencontres en saison régulière dans l’uniforme des Blakchawks. L’Américain a également aidé le club de Chicago à rempoter la Coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015. Son fidèle acolyte Jonathan Toews et lui étaient les deux seuls membres restants de la dernière édition victorieuse des Blackhawks.

Ses 446 buts et 779 aides pour un total de 1225 points ont permis à Kane de prendre possession du quatrième rang des marqueurs américains du circuit.

Les Maple Leafs s’emballent

Les directeurs généraux de la LNH croyaient-ils que la date limite des transactions était ce mardi et non vendredi ? La ligue a pris feu en après-midi, notamment après que les Maple Leafs de Toronto eurent ouvert les valves.

Le DG Kyle Dubas n’a résolument pas envie d’être un spectateur dans une Association de l’Est plus compétitive que jamais. Le DG a procédé à trois transactions coup sur coup. Il a d’abord envoyé le jeune défenseur Rasmus Sandin aux Capitals de Washington en retour d’Erik Gustafsson et d’un choix de premier tour, que les Caps avaient préalablement acquis des Bruins.

Gustafsson, que les partisans du Canadien avaient connu pendant les séries éliminatoires 2021, a vécu une véritable renaissance à Washington. Après 61 matchs, il a déjà cumulé 38 points, dont 11 en avantage numérique.

Dubas a ensuite mis le grappin sur Luke Schenn, des Canucks de Vancouver, en retour d’un choix de troisième tour, puis expédié l’attaquant Pierre Engvall aux Islanders de là aussi contre un choix de troisième tour. Engvall, 26 ans, deviendra joueur autonome sans restriction l’été prochain et ne cadrait visiblement plus dans les plans des Leafs. Après ces mouvements de personnel, et en ajoutant ceux de la semaine dernière, les Torontois ont maintenant ajouté à leur formation six patineurs, dont trois défenseurs, en quelques jours à peine.

L’une des principales prises de la journée revient toutefois aux Oilers d’Edmonton. Ceux-ci ont obtenu Mattias Ekholm, des Predators de Nashville. En retour, ils ont cédé le défenseur Tyson Barrie, un choix de premier tour au prochain repêchage, un choix de quatrième tour ainsi que l’attaquant Reid Schaefer, sélectionné au premier tour en 2022.

Ekholm aura un indéniable effet stabilisateur sur la défense des Oilers, réputée bancale. Quant aux Predators, ils ne cachent plus la reconstruction qui s’amorce là-bas. Ils se sont déjà départis, au cours des derniers jours, de Nino Niederreiter et de Tanner Jeannot.

Dans une transaction moins colorée, le Wild du Minnesota a rapatrié Marcus Johansson, qui évoluait jusque-là avec les Capitals de Washington. Il s’agit pour lui d’un deuxième séjour dans cette organisation.