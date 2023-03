Si tu veux de la loyauté, achète-toi un chien. Cette citation mémorable de Marc Bergevin il y a quelques années est cruellement d’actualité au sein de sa nouvelle équipe, les Kings de Los Angeles.

Leur légendaire gardien Jonathan Quick, 37 ans, vient de passer aux pauvres Blue Jackets de Columbus sans pouvoir vivre un dernier tour de piste en séries éliminatoires après 370 victoires en carrière et deux coupes Stanley.

Sur le plan des affaires, la décision se défend du côté des Kings. On cède un choix de premier et troisième tour aux Jackets pour obtenir un défenseur de premier plan, Vladislav Gavrikov, et le gardien Joonas Korpisalo, et on largue du même coup Quick, inférieur à Korpisalo cette saison, pour alléger sa masse salariale de 5,8 millions.

Au plan humain et de l’image, cependant, on traite le plus grand gardien (et de loin) de son histoire comme une brebis galeuse.

Korpisalo, Gavrikov et Quick seront tous joueurs autonomes sans compensation à la fin de la saison. Un joli coup de Jarmo Kekalainen, qui obtient d’autres choix intéressants au repêchage.

Faible récolte pour Patrick Kane

La date limite des échanges s’annonçait grandiose pour les Blackhawks de Chicago. Elle sera un peu plus modeste, par la force des choses.

Pour ses deux actifs les plus attrayants, Patrick Kane et Jonathan Toews, on pourrait se retrouver uniquement avec des choix de deuxième et quatrième tour.

Kane a privé son équipe de tout pouvoir de négociations. Il voulait joindre les Rangers et aucune autre équipe, et sa clause de non-mouvement le lui permettait. New York avait le gros bout du bâton.

Si les Blue Shirts n’atteignent pas le carré d’as, Chicago se contentera d’un choix de fin de deuxième tour et non pas d’un premier.

Toews est malade, ne sera pas échangé et quittera l’équipe à l’expiration de son contrat, en juillet. Sans rien rapporter à Chicago.

Le DG Kyle Davidson aura au moins réussi à soutirer aux Maple Leafs un choix de premier tour en 2025 et un choix de deuxième tour en 2026 pour le défenseur Jake McCabe, qui était encore lié par contrat à l’équipe pour deux autres saisons, Sam Lafferty et deux choix de cinquième tour.

Il a aussi obtenu un choix de deuxième tour en 2023 et de cinquième tour en 2026 en soulageant les Sénateurs d’Ottawa de Nikita Zaitsev et de son contrat.

Il leur reste Max Domi à échanger et peut-être Andreas Athanasiou…

Les Capitals ne tardent pas à réinitialiser

Le DG à Washington, Brian MacLellan, avait évoqué l’éventualité d’utiliser son choix de fin de première ronde obtenu pour l’éventuel joueur autonome, le défenseur Dmitry Orlov, afin d’acquérir un jeune joueur et accélérer sa phase de relance.

Il n’a pas tardé en cédant aux Maple Leafs de Toronto ce choix, le 32e au total pour l’heure, en retour de Rasmus Sandin, 22 ans, jadis pressenti comme LE défenseur d’avenir à Toronto.

Sandin, un défenseur offensif a réussi à amasser 20 points en 52 matchs cette saison, mais il lui était difficile de monter dans la hiérarchie au sein d’un club qui fait très peu confiance aux jeunes.

Un pari fort intéressant pour MacLellan. Il préfère miser sur un jeune de 22 ans au développement un peu plus achevé qu’un hypothétique choix de fin de premier tour.

Quitte ou double à Toronto

Les Maple Leafs doivent vaincre le Lightning de Tampa Bay au premier tour sans quoi le directeur général Kyle Dubas et l’entraîneur Sheldon Keefe risquent de perdre leur emploi à la conclusion de la saison.

On acquiert donc des soldats d’expérience pour se préparer à la guerre. Toronto en accueille donc… six.

Après avoir cédé des choix de premier et troisième tour en 2023, de deuxième tour en 2024 et de quatrième tour en 2025 pour Ryan O’Reilly et Noel Acciari, Dubas a donné un choix de premier tour en 2025 et de deuxième tour en 2026 pour Jake McCabe et Sam Lafferty.

Et puis, mercredi, le rugueux défenseur droitier Luke Schenn s’est amené de Vancouver contre un choix de troisième tour en 2023. Un autre défenseur, offensif cette fois, Erik Gustafsson, se joint au groupe, en retour du jeune Rasmus Sandin, mais Dubas récupère un choix de fin de premier tour (appartenant aux Bruins) dans la transaction. Le DG des Leafs a aussi obtenu un choix de troisième tour en 2024 pour Pierre Engvall.

C’est maintenant ou jamais à Toronto !

Les Oilers seront meilleurs en défense

Les Oilers d’Edmonton n’ont peut-être pas mis la main sur Jakob Chychrun, mais Mattias Ekholm constitue un joli prix de consolation. Il avance en âge à bientôt 33 ans, mais il comble une lacune importante à Edmonton.

Contrairement à Tyson Barrie, envoyé aux Predators avec un choix de premier tour en 2023, un choix de quatrième tour en 2024 et l’espoir Reid Schaefer, Ekholm peut jouer dans toutes les situations et excelle dans les missions défensives. Il peut jouer entre 21 et 24 minutes par rencontre.

Barrie constitue un spécialiste à l’attaque, il a d’ailleurs amassé 43 points en 61 matchs cette saison, dont 28 en supériorité numérique, mais il est vulnérable en défense et souvent relégué au sein d’une troisième paire. Il lui reste une autre année de contrat à 4,5 millions après cette saison.

Ekholm aidera les Oilers à court terme, quoique sa production offensive et son temps d’utilisation ont diminué cette saison, comme la plupart de ses coéquipiers à Nashville, il faut le mentionner. Il lui reste encore trois années de contrat à un salaire annuel de 6 millions et il pourrait devenir éventuellement un boulet pour la masse salariale des Oilers, mais on veut gagner cette année à Edmonton.

Le nouveau DG à Nashville, Barry Trotz, ne chôme pas. Il vient d’obtenir deux choix de premier tour, en 2023 et 2025, deux choix de deuxième tour en 2024, l’espoir Schaefer et des choix de troisième, quatrième et cinquième tour pour Ekholm, Tanner Jeannot et Nino Niederreiter. La relance est amorcée à Nashville.

Le pari des Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline prennent un autre pari avec un Finlandais choisi très tôt au repêchage. Après Jesperi Kotkaniemi, Jesse Puljujarvi, le mal-aimé des Oilers, souvent avec raison, s’amène en Caroline. Puljujarvi, 24 ans, 14 points seulement en 58 matchs cette saison, a été obtenu en retour d’un espoir de catégorie B, Patrik Puistola, 22 ans, un choix de troisième tour des Hurricanes en 2019. Edmonton voulait d’abord réduire sa masse salariale en envoyant Puljujarvi chez les Hurricanes. Celui-ci retrouve Sebastian Aho, son fidèle centre finlandais avec lequel il avait tout cassé au Championnat mondial junior en 2016. Puljujarvi avait obtenu 17 points en seulement sept rencontres.

Les Hurricanes ont été patients avec Kotkaniemi. Tranquillement, le jeune homme de 22 ans gagne en confiance. Il a amassé 8 points à ses 9 derniers matchs, et 22 à ses 38 derniers, au centre du deuxième trio des Hurricanes, après avoir obtenu seulement trois points à ses vingt premières rencontres.