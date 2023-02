(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont mis un terme aux rumeurs de transaction envoyant l’attaquant Jesse Puljujarvi au Canadien de Montréal, mardi.

La Presse Canadienne

Les Oilers ont échangé Puljujarvi aux Hurricanes de la Caroline, en retour de l’espoir finlandais Patrik Puistola.

« Jesse allie bien taille et talent, et il ajoutera de la profondeur à notre groupe d’attaquants, a déclaré le directeur général des Hurricanes Don Waddell par voie de communiqué. Il connaît déjà certains de nos autres joueurs finlandais, et nous considérons qu’il se greffera parfaitement à notre équipe. »

Puljujarvi, qui est âgé de 24 ans, a inscrit quatre buts et obtenu neuf mentions d’assistance en 58 rencontres cette saison avec les Oilers.

Le joueur de six pieds quatre pouces et 201 livres n’a jamais répondu aux attentes des Oilers, après qu’ils l’eurent sélectionné au quatrième rang du repêchage de la LNH en 2016. Il a conclu son séjour en Alberta avec 51 buts et 61 mentions d’assistance en 317 matchs de saison régulière.

Après avoir disputé ses trois premières saisons en carrière dans la LNH avec les Oilers, Puljujarvi a décidé de rentrer chez lui pour prendre part à deux saisons en Ligue élite de Finlande. Puljujarvi a retrouvé ses anciens coéquipiers en octobre 2020, avant d’accepter une offre de contrat d’une saison et 3 millions US des Oilers en juillet.

De son côté, Puistola, un espoir âgé de 22 ans, n’a toujours pas disputé de rencontre dans le circuit Bettman après avoir été sélectionné par les Hurricanes en troisième ronde de l’encan de la LNH en 2019.