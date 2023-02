À un mois de la date limite des transactions dans la LNH, les équipes de queue de peloton voudront encore profiter de la cupidité des clubs de tête pour obtenir des choix au repêchage et des espoirs afin de construire leur avenir.

Déjà, les Canucks de Vancouver ont procédé à une première transaction de taille cette semaine en échangeant leur capitaine Bo Horvat aux Islanders contre un choix de première ronde, le jeune Aatu Räty et Anthony Beauvillier.

Voici dans l’ordre les équipes les mieux positionnées pour obtenir des actifs intéressants. Malheureusement, le Canadien ne figure pas dans le top cinq en raison des blessures subies par ses appâts. La situation leur sera-t-elle plus favorable dans les prochaines semaines ?

Blackhawks de Chicago

Chicago est déjà en mode démolition depuis un an. Les trois premiers compteurs de l’équipe, Patrick Kane, Jonathan Toews et Max Domi deviendront joueurs autonomes sans compensation et seront échangés si le DG Kyle Davidson est en mesure de le faire. À la surprise générale, Domi est le meilleur compteur du trio avec 35 points en 48 matchs, mais ça n’enlève rien à la valeur de Kane, évidemment le plus courtisé du groupe.

Obstacle majeur cependant, Kane et Toews possèdent une clause de non-mouvement et doivent approuver la transaction. Leurs salaires occupent aussi chacun 10,5 millions sur la masse. Les équipes coincées par le plafond auront de la difficulté à les intégrer à leur organisation même si Chicago accepte de retenir une portion de leur salaire.

Kane, 34 ans, 34 points en 45 matchs, mais 92 la saison précédente, pourra rapporter au minimum un choix de première ronde et un espoir. Avec 28 points en 46 matchs, Toews, 34 ans, produit davantage que la saison précédente et demeure extraordinairement efficace lors des mises au jeu et constitue un grand leader. Assez pour un choix de troisième ronde ?

Il faudrait presque offrir un choix à un troisième club pour qu’il retienne lui aussi un tiers du salaire de Toews, comme dans le cas de Kane d’ailleurs.

Domi n’a presque rien coûté aux Hurricanes de la Caroline à la date limite des transactions la saison précédente. Sa valeur a sans doute monté légèrement, mais pas au point de rapporter un choix de première.

Blues de St. Louis

Les Blues ne croyaient pas se retrouver en position de vendre cette année après une saison de 109 points l’an dernier. Mais les voilà déjà à huit points d’une place en séries, avec trois matchs de moins à disputer que l’Avalanche, et deux éventuels joueurs autonomes sans compensation dignes de mention, Vladimir Tarasenko et Ryan O’Reilly.

Ce dernier a manifesté sa volonté de signer une prolongation de contrat avec les Blues, mais à 31 ans, il connaît une saison atroce offensivement avec 16 points en 37 matchs et il a un pied cassé sans possibilité de retour avant six semaines.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Vladimir Tarasenko

Comme Toews, il demeure très efficace défensivement et lors des mises au jeu et son Conn-Smythe remporté lors de glorieuses séries éliminatoires en 2019 n’est pas si loin. Le DG Doug Armstrong doit y réfléchir avant d’accorder un contrat de plusieurs saisons à son capitaine, mais si celui-ci accepte une diminution de salaire et une entente de plus courte durée, les Blues pourraient être tentés de le retenir.

Tarasenko exige un échange depuis un an. Il avait 29 points en 34 matchs avant de se blesser. Il est de retour au jeu, mais a été blanchi en quatre matchs depuis. St. Louis pourrait obtenir quelque chose d’intéressant pour lui. Cet attaquant de 31 ans n’a-t-il pas obtenu 82 points, dont 34 buts, l’an dernier ?

Un autre attaquant éventuel joueur autonome sans compensation, Ivan Barbashev, pourrait rapporter un choix de deuxième ou troisième ronde, ou un espoir de catégorie B. Il a 24 points en 51 matchs après une saison surprenante de 60 points l’an dernier.

Coyotes de l’Arizona

Comme les Blackhawks, les Coyotes ont entamé une reconstruction agressive il y a plus d’un an. Leur meilleur joueur, le défenseur Jakob Chychrun, est toujours sur le marché, malgré ses 24 ans et un salaire annuel fort abordable de 4,6 millions pour encore deux saisons. Chychrun a 25 points en 34 matchs. Il pourrait rapporter au moins un choix de première ronde, un espoir de premier plan et une autre pièce.

Trois joueurs autonomes sans compensation, les attaquants Nick Ritchie et Nick Bjugstad, et le défenseur Shayne Gostisbehere, changeront sans doute de camp eux aussi. Ce ne sont pas de grands producteurs de points, mais ils sont en route vers une saison d’une trentaine de points et possèdent un physique avantageux en prévision des séries.

Gostisbehere connaît une autre bonne saison à l’attaque. Il joue même presque 23 minutes par rencontre. L’Arizona avait obtenu un choix de deuxième ronde des Flyers pour l’accueillir avec son onéreux contrat. Le DG Bill Armstrong pourrait recevoir un second choix de deuxième tour pour lui.

Les Coyotes ont déjà trois choix de troisième ronde en banque pour 2023, trois choix de second tour et quatre choix de troisième ronde pour 2024. D’autres choix à venir…

Sharks de San Jose

Les Sharks n’ont pas de gros joueurs autonomes sans compensation disponibles, mais leur meilleur compteur à l’attaque, Timo Meier, 26 ans, serait sur le marché. Meier a 48 points, dont 28 buts, en 51 matchs, et pourrait rapporter un lot semblable à celui de Jakob Chychrun. Les Devils seraient parmi les courtisans. Meier aura droit à l’autonomie partielle en raison de son âge, mais l’équipe qui voudra retenir ses services après cette saison devra lui soumettre une offre qualificative de 10 millions, à moins de négocier une entente à long terme à un salaire annuel moindre. Mais Meier voudra au moins 8 millions par saison.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Timo Meier

À 32 ans, le défenseur Erik Karlsson connaît une magnifique saison offensive, la meilleure de sa carrière, en route, qui sait, vers une année de 100 points, mais les nombreuses blessures subies au fil des ans et aussi, surtout, un contrat encore valide pour quatre ans à un salaire annuel de 11,5 millions le rendent difficilement échangeable malgré ses exploits.

Blue Jackets de Columbus

Les Blue Jackets espéraient une meilleure saison, surtout avec l’acquisition de Johnny Gaudreau sur le marché des joueurs autonomes, mais les blessures, et des contre-performances, ont miné leur année. Ils se retrouvent au dernier rang du classement général et en position de liquider, mais ils ont très peu de joueurs autonomes sans compensation.

Le plus attrayant demeure le défenseur Vladislav Gavrikov, 27 ans, modeste producteur de points, mais costaud à souhait et le joueur le plus utilisé chez les Jackets en l’absence de Zach Werenski. Gustav Nyqvist était l’autre, mais il vient de tomber au combat pour le reste de la saison… Columbus espère obtenir au moins un choix de première ronde pour Gavrikov et dix clubs seraient intéressés à ses services.

Canadien de Montréal

Les blessures viennent compliquer le travail de Kent Hughes. On ne sait toujours pas quand Sean Monahan, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, reviendra au jeu. Monahan avait amassé 17 points en 25 matchs début décembre au moment de tomber au combat.

Le défenseur Joel Edmundson est aussi sur le marché, même s’il est encore sous contrat pour une autre saison à un salaire annuel très raisonnable de 3,5 millions, mais il vient de se blesser lui aussi et les équipes savent qu’il souffre de maux de dos de façon chronique.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Joel Edmundson

La valeur des éventuels joueurs autonomes sans compensation Jonathan Drouin et Evgenii Dadonov est presque nulle. Tout comme celle de Mike Hoffman, encore sous contrat pour une autre saison à 4,5 millions.

Josh Anderson, sous contrat pour quatre autres années à 5,5 millions annuellement, pourrait sans doute rapporter au moins un choix de première ronde en raison de sa vitesse, sa robustesse et sa capacité à marquer une vingtaine de buts. Voyons quelles seront les offres.

Ducks d’Anaheim

Les Ducks, comme les Blue Jackets, ont fait de belles emplettes sur le marché des joueurs autonomes l’an dernier, mais ils sont toujours aussi mauvais. Le défenseur John Klingberg a été embauché pour seulement un an à sept millions ; il connaît une saison atroce. Il sera difficile à passer à un autre club en raison de ses contre-performances et de son salaire. Kevin Shattenkirk est à peine meilleur. Les Ducks n’ont pas grand-chose à offrir, mais ils ont reçu beaucoup l’an dernier pour le défenseur Hampus Lindholm et Rickard Rakell. C’est déjà ça de gagné.

Canucks de Vancouver

Les Canucks ont frappé leur grand coup cette semaine avec Bo Horvat. L’autre gros joueur autonome sans compensation, le défenseur Luke Schenn, 33 ans, connaît une saison surprenante et pourrait intéresser certains clubs à la recherche d’un défenseur droitier robuste, mais pas à n’importe quel prix.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brock Boeser

On tente aussi d’échanger l’ailier indésirable Brock Boeser malgré ses 30 points en 41 matchs et ses 25 ans seulement. Boeser touchera 6,6 millions annuellement pour deux autres saisons, un montant trop élevé au goût de la direction. On a même donné à Boeser et à son clan la permission de discuter avec d’autres organisations pour favoriser un échange. Le défenseur Tyler Myers est aussi sur le marché, mais avec une autre année de contrat à 6 millions par saison, il sera presque impossible de trouver preneur pour ce géant de 6 pieds 8 pouces.

Une claque au visage des Blackhawks

Dans leur entreprise de démolition l’été dernier, les Hawks ont non seulement échangé Kirby Dach et Alex DeBrincat, mais refusé d’accorder un nouveau contrat à Dylan Strome, 25 ans, même si celui-ci était encore lié à l’organisation à titre de joueur autonome avec compensation et qu’il avait produit de façon intéressante avec 48 points en 69 matchs.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Evgeny Kuznetsov (92) et Dylan Strome (17)

Washington a sauté sur l’occasion et lui a offert un contrat d’un an pour seulement 3,5 millions. Ce troisième choix au total en 2015 a bien fait cette saison, 36 points en 52 matchs, et on l’a même promu au sein du premier trio avec Alex Ovechkin.

Et vendredi matin, les Capitals lui ont accordé une prolongation de contrat de cinq ans, moyennant 25 millions. Très mauvaise gestion des actifs du DG des Hawks, Kyle Davidson, qui perd un jeune joueur de qualité sans rien obtenir en retour…