La blessure subie par Brendan Gallagher récemment, une autre, nous rappelle les risques d’offrir des contrats à long terme à des joueurs de 28 ans et plus.

Depuis la signature de son contrat de six ans à un salaire annuel de 6,5 millions, Gallagher n’a jamais disputé plus de 56 matchs dans une saison. Il a marqué 25 buts et amassé 21 passes sur 116 matchs, répartis sur trois saisons.

Gallagher, 30 ans, a obtenu seulement six points, dont deux buts, en 22 matchs lors de la percée du CH en séries éliminatoires en 2021.

Le DG Marc Bergevin était tout de même placé dans une situation particulière. Gallagher n’était pas encore trop vieux, mais ni trop jeune, mais il avait connu deux saisons consécutives de plus de 30 buts, chaque fois sans rater un seul match, avant d’en marquer 22 en 59 rencontres, lors de la saison précédant la signature de son contrat.

Sans la pandémie et une blessure qui lui a fait rater une dizaine de matchs en 2019-2020, Gallagher aurait connu une troisième saison consécutive de plus de 30 buts, sans oublier qu’il incarnait les valeurs d’abnégation et d’acharnement si chères à son patron. Et Bergevin voulait garder son club intact vu l’état de santé de ses deux stars Price et Weber, dont les corps se fragilisaient de plus en plus.

Il s’agit sans doute de la situation la plus sournoise pour un DG. Il faut beaucoup de courage pour échanger un éventuel joueur autonome sans compensation qui semble au sommet de sa carrière et n’a pas encore atteint la trentaine.

À Vancouver, justement, le cas de J. T. Miller revient dans l’actualité cette semaine. Miller, 29 ans, entamera à compter de la saison prochaine un contrat de sept ans évalué à 8 millions annuellement.

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS J. T. Miller

Le nouveau DG Patrik Allvin avait une décision déchirante à prendre. Miller venait de connaître une saison de 99 points. Les Canucks espéraient prendre leur envol collectivement et la signature d’un contrat à long terme par Miller allait peut-être convaincre le capitaine Bo Horvat d’en faire autant.

Miller ne connaît pas une vilaine saison. Il a 37 points en 41 matchs. Mais il produit à un rythme de 74 points et il serait surprenant que sa production soit à la hausse ces huit prochaines années.

Plus préoccupant encore, Vancouver ratera vraisemblablement les séries éliminatoires pour une troisième année consécutive. Il est désormais trop tard. Personne ne voudra de ce joueur pourtant talentueux avec un tel contrat, raison de plus avec sa clause de non-mouvement et ses 24 millions en bonis de signature.

En Floride, Bill Zito ne fait pas seulement des mauvais coups comme céder un choix de première ronde non protégé au Canadien pour le défenseur de location Ben Chiarot.

Il ne voulait pas tomber dans le panneau du Canadien et des Canucks avec Jonathan Huberdeau. Il l’a échangé aux Flames malgré une saison de 115 points et a même cédé le défenseur MacKenzie Weegar et un choix de première ronde en 2025 pour obtenir un joueur de 24 ans, Matthew Tkachuk.

Les Panthers connaissent une saison difficile, mais Tkachuk remplace adéquatement Huberdeau avec 52 points, dont 22 buts, en seulement 40 matchs, et les Flames ne font pas beaucoup mieux cette année.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Matthew Tkachuk (19) et Jonathan Huberdeau (10)

Et Zito a cédé aux Flames l’odieux d’offrir 84 millions pour huit ans à Huberdeau, 29 ans. Celui-ci montre seulement 29 points, dont huit buts, en 40 matchs, et il n’a pas encore entamé la première année de son monstrueux contrat.

D’ailleurs parmi les 30 premiers compteurs de la LNH, un seul joueur a signé un contrat de plus de cinq ans à un salaire annuel de six millions ou plus à compter de 28 ans : le défenseur Erik Karlsson. Celui-ci connaît une splendide saison à 32 ans, sa meilleure depuis son départ d’Ottawa en 2018, mais les Sharks cherchent à s’en départir. Il sera difficile à échanger avec encore quatre années supplémentaires à son contrat, au salaire annuel de 11,5 millions…

Le Canadien comptera un seul joueur dans cette situation à la fin de la saison actuelle : Sean Monahan, 28 ans, 17 points en 25 matchs, bientôt de retour au jeu, éventuel joueur autonome sans compensation. Kent Hughes devra y réfléchir bien sérieusement avant de lui offrir un pont d’or…

Cole Caufield, le premier depuis…

Cole Caufield a atteint la marque des 25 buts jeudi, à 22 ans et en seulement 42 matchs. Seulement huit joueurs en ont compté davantage, Connor McDavid, David Pastrnak, Tage Thompson, Jason Robertson, Bo Horvat, Alex Ovechkin, Mikko Rantanen et Jack Hughes. Caufield est à quatre buts de Robertson, Horvat et Ovechkin et du quatrième rang. À ce rythme, le jeune attaquant du Canadien pourrait en obtenir 49.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Cole Caufield

Vincent Damphousse constitue le dernier joueur à avoir atteint la marque des 40 buts en une saison… il y a bientôt 30 ans ! Mais personne n’en a marqué plus de 40 depuis Stéphane Richer en 1990. Seulement trois joueurs de la formation actuelle étaient alors nés : Mike Hoffman, Evgenii Dadonov et Chris Wideman. Richer en avait compté 51 cette année-là.

Seulement six joueurs dans la glorieuse histoire du Canadien ont réussi 50 buts : Maurice Richard, Bernard Geoffrion, Guy Lafleur, Steve Shutt, Pierre Larouche et Richer. Caufield sera sans doute le septième un jour…