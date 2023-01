Mais alors, est-ce que Jonathan Drouin connaît en ce moment même ses meilleurs moments de la saison ?

« Je suis revenu au point où j’étais avant ma blessure. J’aime mon jeu, j’aime mon rythme, j’aime ma vitesse, mes prises de décision. J’aimerais continuer comme ça… »

La question se pose, et elle a été posée vendredi, au terme de l’entraînement du Canadien. Car Drouin revient d’un match de trois points, celui de jeudi soir au Centre Bell contre Nashville. C’est son premier match de trois points cette saison, et puis au fait, c’est son premier match de plus d’un point cette saison.

En 14 matchs depuis son retour au jeu le 14 décembre, l’attaquant québécois a obtenu 7 points, des aides chaque fois. Ce n’est sans doute pas le genre de production qui va le mener à un énorme contrat la saison prochaine, mais c’est le genre de production qui permet au moins au principal intéressé de croire que des jours meilleurs se dressent droit devant.

« Je pense que j’ai des chances de marquer, même si la colonne de gauche sur la feuille des statistiques [celle des buts], ça demeure zéro, a-t-il ajouté. Mais j’ai des occasions de marquer, au moins. »

D’un point de vue physique, je me sens bien… il y a tout le temps des petits bobos dans une saison, tous les joueurs sont dans le même bateau par rapport aux blessures. Mais je ne traîne rien de majeur en ce moment, et je me sens bien, oui. Jonathan Drouin

Bien sûr, les plus pessimistes aimeront rappeler que le dernier but de Drouin remonte au 1er janvier 2022, une disette qui évoque les beaux jours de Scott Gomez. Mais contrairement à Gomez, qu’il fallait parfois chercher sur la feuille de match pour bien confirmer s’il était ou non en uniforme, Drouin continue de provoquer des choses sur la glace.

C’est en tout cas ce qu’a observé Martin St-Louis.

« Il obtient des touches de rondelle qui sont de qualité, a précisé l’entraîneur vendredi matin au centre de Brossard. Jonathan nous aide en avantage numérique ; avec de l’espace sur la patinoire, il voit bien le jeu, et il possède les outils pour qu’il obtienne de bons résultats.

« Je suis content qu’il récolte du succès ces temps-ci, ça va l’aider au chapitre de sa confiance. Il est probablement un fabricant de jeu avant tout, mais je sais qu’il s’attend aussi à marquer des buts, et je suis certain qu’il va y arriver. »

La passion sur 82 matchs

Il n’y a pas que Drouin qui revient d’une soirée magique, celle de jeudi soir au Centre Bell. C’est d’ailleurs souvent ce qui arrive quand ce club-là est transporté par l’émotion ; on sent que chacun a le coup de patin plus léger lors de l’entraînement suivant, on voit que les sourires sont soudainement plus nombreux.

Le défi, maintenant, consistera à transporter cet enthousiasme sur la route, là où le Canadien se produira samedi et dimanche, dans le cadre de joutes qui seront présentées dans la région new-yorkaise, la première chez les Islanders samedi et la deuxième chez les Rangers le lendemain.

Martin St-Louis a d’ailleurs admis qu’il est pratiquement impossible de tenir un tel niveau d’intensité pendant une saison en entier. Le Canadien, rappelons-le, a échappé ses six derniers matchs sur la route.

Quand tout le monde pousse en même temps, c’est spécial, c’est rare de pouvoir avoir tout le monde… mais c’est sûr que tu peux pas te sentir à 100 % à tous les matchs. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

La bonne nouvelle, dans tout ça, c’est que Jonathan Drouin, enfin, se sent à 100 % de sa forme. Ce qui lui confère un état d’esprit qui se rapproche de la béatitude, de toute évidence.

« On a le droit d’être de bonne humeur et le droit d’être content », a-t-il ajouté.

Sur ce point, qui sommes-nous pour le contrarier ?