Mathieu Darche serait l’un des trois finalistes pour le poste de directeur général des Blackhawks de Chicago, avec le DG intérimaire John Davidson et le directeur général adjoint des Cubs de Chicago, Jeff Greenberg.

Mathias Brunet La Presse

On lui souhaite ardemment d’accéder à son rêve de diriger un club de hockey, mais peut-on espérer pour lui une organisation comme les Blackhawks ?

Le comportant troublant du propriétaire Rocky Wirtz lors d’un point de presse, début février, n’avait rien de rassurant. Wirtz a cédé les rênes du club à son fils Danny en 2020 pour créer du renouveau. Ce jour-là, il a interrompu un début d’échange entre un vétéran journaliste et son fils pour déclarer avec agressivité que la direction des Hawks n’allait pas répondre aux questions à propos de Kyle Beach (l’ancien premier choix du club agressé sexuellement) et qu’il fallait arrêter de ressasser de « vieilles affaires ».

Rocky Wirtz, dont la famille possède les Hawks depuis 1954, s’en est tiré avec une petite tape sur les doigts de la part du commissaire Gary Bettman, mais a soulevé des questions sur l’ombre du paternel au sein de l’organisation.

La colère de Rocky a constitué un terrible œil au beurre noir à l’organisation et contribué à ternir l’image de la nouvelle direction de tête, qui rame pour moderniser cette équipe jadis prestigieuse.

Même si son père lui a malencontreusement coupé la parole à propos de Kyle Beach, Danny Wirtz aurait les coudées franches. Et la présidente, Jaime Faulkner, en mène large elle aussi et provient du milieu des analyses statistiques. Son mari, Colin Faulkner, est VP aux ventes et marketing des Cubs de Chicago, d’où le lien sans doute avec Greenberg.

Pour leur processus d’embauche, les Hawks ont retenu les services de les anciens joueurs Marian Hossa, Patrick Sharp et Ed Olczyk, mais aussi d’une firme externe, Sportsology, fondée en 2014 par l’ancien directeur des opérations du club de soccer Chelsea, en première division anglaise. Rocky Wirtz ne participerait pas à l’opération.

Le prochain DG, Darche, Greenberg ou Davidson, aura un défi intéressant. Les Hawks tournent en rond. Ils n’ont jamais dépassé le 20e rang au classement général depuis 2017 et ont participé aux séries éliminatoires une seule fois lors des quatre dernières années, et par la porte de derrière lors de la reconfiguration de la formule des séries « pandémiques » il y a deux ans.

Ils seront exclus pour une cinquième fois de suite cette année. Chicago occupe le 14e rang dans l’Association de l’Ouest, le 25e rang au classement général, avec une fiche de 19-27-8. L’entraîneur Jeremy Colliton, qualifié de Mozart par certains, a été congédié plus tôt cette saison.

On ne connaît plus trop l’identité de cette équipe. Stan Bowman a frappé un grand coup cet été en hypothéquant l’avenir du club pour accéder plus rapidement au sommet du classement. Il a échangé son meilleur jeune défenseur, Adam Boqvist, son choix de première ronde en 2021 (12e au total), son choix de deuxième ronde en 2021 et son choix de première ronde en 2022 (sauf s’il s’agit de l’un des deux premiers choix, auquel cas le choix sera transféré en 2023) pour le défenseur Seth Jones et un choix de fin de première ronde en 2021, le 32e au total (obtenu du Lightning par les Blue Jackets pour David Savard).

Seth Jones, 27 ans, constitue un formidable défenseur, mais en valait-il le coup, dans le contexte des Hawks ?

Jonathan Toews, bientôt 34 ans, n’est plus que l’ombre de lui-même. Le gardien numéro un de l’équipe, Marc-André Fleury, sera bientôt échangé.

Il y a bien des jeunes joueurs intéressants, Alex DeBrincat a seulement 24 ans, Dylan Strome semble retrouver son élan, Kirby Dach et Lukas Reichel ont un beau potentiel, mais comment réorienteront-ils la relance avec autant de choix et de jeunes sacrifiés récemment ?

Jarmo Kekalainen se félicite actuellement. À 18 ans seulement, Cole Sillinger, repêché au 12e rang l’été dernier avec le choix de Chicago, fait déjà partie de la formation des Jackets, au centre d’un troisième trio. Boqvist, 21 ans, est le seul défenseur au sein de la première unité en supériorité numérique. Il a 19 points en 40 matchs.

Si les Blackhawks ne remportent pas les deux premiers prix à la loterie, Columbus pourrait repêcher parmi les huit premiers cet été.

Une bonne nouvelle pour le prochain patron : Chicago n’est pas coincé au plan salarial. À l’attaque, tous les contrats supérieurs à 1,5 million expirent à la fin de la saison suivante, en juillet 2023, outre celui de Tyler Johnson (2024).

Patrick Kane et Jonathan Toews, si on se résout à s’en départir, seront plus faciles à échanger, quoique la valeur de Toews diminue à vue d’œil.

En défense, le nouveau contrat de Seth Jones entre en vigueur la saison prochaine et lui permettra de toucher 9,5 millions par année jusqu’en 2030, mais il aura 35 ans et c’est le seul contrat de longue durée de l’équipe. Deux autres défenseurs, Jake McCabe et Connor Murphy, touchent 4 millions par année. Il reste trois ans au contrat de McCabe et quatre à celui de Murphy. Rien de trop dramatique.

Il faudra surveiller ces Hawks, l’action en coulisses ne manquera pas à Chicago ces prochaines années !

Kevyn Adams, des Sabres, se confie

Le collègue Simon-Olivier Lorange a réussi un joli coup en discutant en profondeur du plan de Kevyn Adams, DG des Sabres, ces derniers jours. Ses prédécesseurs n’ont pas eu sa chance : ils ont tous subi la pression du propriétaire, Terry Pegula, assoiffé de succès à court terme. La signature (au sens figuré) du monstrueux contrat de Jeff Skinner porte d’ailleurs la signature du patron et non du directeur général déchu Jason Botterill. Pegula a peut-être fini par comprendre. Brandon Montour, Taylor Hall, Eric Staal, Rasmus Ristolainen, Sam Reinhart et Jack Eichel ont tous été troqués contre des choix au repêchage, des espoirs ou des joueurs de soutien, rappelle Simon-Olivier. Seul Alex Tuch, obtenu des Golden Knights de Vegas dans l’échange d’Eichel, est un joueur établi et a déjà un fort impact sur sa nouvelle équipe.