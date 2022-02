(Ottawa) Mais qui sont ces gars habillés en bleu, blanc et rouge, qui se comportent comme une équipe de la Ligue nationale de hockey soudainement ?

Richard Labbé La Presse

On veut bien croire que, parfois, un changement d’entraîneur peut entraîner des résultats, mais là, on va se le dire, ça commence à être gênant pour l’administration précédente.

Mais oui : ce Canadien, pourtant si brouillon il n’y a pas si longtemps, vient de gagner cinq matchs de suite, une première en saison depuis décembre 2017.

La dernière victoire en lice, c’est celle de samedi soir à Ottawa, une victoire de 2-1 face aux Sénateurs.

Ce fut une soirée qui a donné lieu à des évènements auxquels on ne s’attendait point : deux buts d’Artturi Lehkonen, une autre victoire d’Andrew Hammond, et un petit party dans le corridor du vestiaire en fin de soirée, avec Praise You de Fatboy Slim qui jouait à très haut volume.

Que demander de plus ?

« C’est bien, on veut juste que ça continue, a fait savoir Brendan Gallagher dans ce tintamarre. C’est plaisant de venir à l’aréna, et on veut continuer à bien se sentir comme ça. Les gars travaillent fort, on profite de nos journées de congé. On a vécu tellement de choses cette saison, alors c’est bien de voir les gars sourire comme ils le font. »

Cette cinquième victoire consécutive arrive à un bien drôle de moment.

Elle arrive alors que le mois de mars va se pointer le bout du nez mardi, nous rappelant que la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey approche à grands pas.

Elle arrive au moment où le bruit court à l’effet que, surprise, le Canadien va se lancer dans les folles dépenses au moment où le marché des joueurs autonomes va s’ouvrir cet été.

Sans oublier que toute cette belle magie est en train de se produire alors que les absents que l’on sait sont toujours absents, incluant bien sûr un certain Carey Price, dont on ignore la date de retour au jeu.

Question : la haute direction aurait-elle dû procéder à un grand ménage plus tôt ? Et puis, tant qu’à être ici, une autre question : cette équipe serait-elle vastement supérieure à sa fiche ?

« On joue comme ça depuis que je suis ici, a répondu Martin St-Louis. Quand t’as un nouveau coach qui arrive, il y a des gars qui veulent montrer qu’ils pensent d’abord à l’équipe. On l’a fait avec confiance. On se donne une très bonne chance de gagner en jouant de cette manière…

« Et Andrew [Hammond], il méritait de jouer ce match-là. La façon dont il a répondu, c’est extraordinaire. En première période, il a eu des lancers de loin, et il a pu s’habituer à la rondelle. Quand un gardien fait ça, ça nous permet de croire en ce qu’on fait, de ne pas tricher. »

Les prochaines semaines seront intéressantes, pas mal plus intéressantes que prévu. Bien sûr que l’équipe doit penser à une forme de relance, mais les résultats des derniers jours permettent de croire qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’échanger la moitié du club et d’attendre l’éclosion des espoirs dans cinq ans.

Bref, tout ça laisse peut-être croire que finalement, ce n’est pas si pire que ça.

« On méritait de remporter ce match-là, a ajouté Martin St-Louis. Ça aurait été bien de pouvoir se distancer un peu plus des Sénateurs à mesure que le match avançait. On a eu de bonnes occasions de marquer…. On est venus faire notre travail, tous les gars ont fait leur job. C’est le fun à voir, il y a une bonne atmosphère, t’entends la musique après les matchs… »

Et un vestiaire qui chante, c’est toujours bon signe.

Dans le détail

Des Sénateurs à cinq en défense

La soirée a bien mal commencé dans ce coin de pays nommé Kanata pour les Sénateurs et leurs partisans. En premier, les deux ascenseurs principaux de l’entrée des loges ne fonctionnaient pas, ce qui a provoqué un bouchon assez solide une heure avant le début du match dans ce recoin de l’aréna. Ensuite, les Sénateurs ont annoncé environ au même moment que deux joueurs, Thomas Chabot et Nikita Zaitsev, allaient devoir rater la rencontre en raison d’un virus qui n’a rien à voir avec la COVID-19. Les Sénateurs ont donc eu à disputer cette joute face au Canadien avec une formation à cinq défenseurs, ce qui n’est jamais idéal. Rappelons que Chabot avait réussi trois points à son match précédent.

Un burger sur la glace

De toute évidence, les partisans des Sénateurs n’ont pas oublié Andrew Hammond. Le sympathique gardien, qui s’est fait un nom par ici en 2015 en enfilant les petits miracles devant son filet, a reçu un bel accueil de la part des 9958 partisans… incluant un burger qui a été lancé sur la glace lors de la première période, une fière tradition de jadis. Au final, le gardien du Canadien a fait face à 27 lancers. « Il n’y a aucune animosité envers les Sénateurs de ma part, a expliqué le gardien du CH. C’est normal, quand t’affrontes ton ancienne équipe. Je suis content qu’on l’ait fait. On a travaillé fort et c’est important de gagner de différentes façons. »

La grosse soirée de Lehkonen

Artturi Lehkonen est un homme de bien peu de mots, alors même dans une soirée où il marque deux buts, comme samedi soir à Ottawa, il demeure assez taciturne. Mais Martin St-Louis avait plein de choses à dire à son sujet. « C’est un gars qui joue de la bonne façon, qui prend soin de l’équipe. Défensivement, c’est un excellent joueur de hockey. Offensivement, il voit le jeu. C’est le fun de voir ces gars-là récompensés par des buts parce que ça leur donne confiance. Des gars comme ça ne vont jamais tricher en attaque sans s’occuper de la défense. Ils prennent confiance et ça vaut beaucoup. On a plusieurs joueurs comme ça et Lehkonen est un leader dans ce département. »

Ils ont dit

Ils arrivaient par vagues, mais en général, on les a gardés en périphérie. Ils ont facilité mon travail. Vendredi soir, on est allés dans un restaurant du coin où j’allais après les matchs. J’ai revu le proprio du resto, on s’est rappelé le bon vieux temps. Andrew Hammond

Au sujet de Laurent Dauphin, le vidéo ne ment pas. Je regarde les matchs après, tu regardes et tu le vois. Il joue sur 200 pieds. Il a manqué le but dans un filet désert à la fin. Anderson est allé chercher la rondelle pour ne pas avoir de dégagement refusé. J’aurais aimé ça qu’il obtienne ce but, parce que ça amène de la confiance pour le prochain match. Des fois, tu marques par chance et il a besoin d’un petit peu de chance. Martin St-Louis

Gagner, c’est beaucoup plus plaisant que perdre. Dernièrement, on joue de l’assez bon hockey. Il faut continuer ainsi. On essaie de jouer de manière agressive sur l’adversaire, de forcer des erreurs de l’autre équipe. On retrouve un peu de cette confiance et ça fait une grande différence dans cette ligue. Artturi Lehkonen

On a réussi à limiter leur temps de possession avec la rondelle et aussi à leur couper de l’espace de jeu sur la patinoire, et ça a aidé notre équipe dans son ensemble. On a passé peu de temps dans notre territoire. Brendan Gallagher

En hausse

Artturi Lehkonen

Depuis le début de la saison, il n’avait que sept buts… mais il a ajouté deux buts d’un seul coup lors de cette excellente soirée pour lui.

En baisse

Jeff Petry

Un habitué de cette rubrique, Petry est allé derrière le filet pour suivre le porteur du disque au lieu de rester devant son gardien sur le but des Sénateurs. Entre autres.

Le chiffre

16

Le nombre de matchs consécutifs sans aucun but de Brendan Gallagher. Il n’a pas marqué depuis le 20 novembre.