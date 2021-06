Hockey

Dans le détail

Yves et Léa, chapitre 3

Canadien contre Jets, troisième acte. Le Canadien a gagné les deux premiers. Qui aurait cru qu’il gagnerait ces deux matchs, dans un aréna étranger en plus ? Mais voilà, la magie opère, et le CH se prépare à deux rencontres en deux soirs devant 2500 de ses partisans. Yves et Léa, la suite, sur fond bleu-blanc-rouge.