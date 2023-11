PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Ah ! Si seulement j’avais accès à un almanach du futur, comme Marty McFly dans Back to the Future, pour pouvoir miser sur les évènements sportifs à venir. Ce début de saison dans la Ligue nationale aurait été très payant. Voici neuf cases qui n’étaient pas sur ma carte de bingo le mois dernier.

Des Bruins encore meilleurs

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jeremy Swayman et Linus Ullmark célèbrent une victoire des Bruins de Boston.

Après les départs de Patrice Bergeron, David Krejči et Dmitry Orlov, je m’attendais à une régression naturelle des Bruins de Boston. Surtout après leur saison record de 135 points. Il n’en est rien. Les Bruins sont encore plus dominants que la saison dernière. Leur fiche ? 9-0-1. Combien de buts alloués par partie ? Moins de deux. Encore plus remarquable, ils ont empêché l’adversaire de compter en supériorité numérique dans 97,4 % des cas. Aucune équipe dans l’histoire de la LNH n’a maintenu un pourcentage de 90 % sur une saison entière.

Surprise à Anaheim

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lukas Dostal, des Ducks d’Anaheim

Quel joueur a été nommé la meilleure recrue du mois d’octobre : Logan Cooley, Adam Fantilli ou Connor Bédard ? Aucune de ces réponses. L’honneur a été décerné à Lukas Dostal. Qui est-ce ? Un gardien méconnu des Ducks d’Anaheim, qui faisait la navette depuis deux ans entre la LNH et la Ligue américaine. Le Tchèque se trouve en ce moment parmi les 10 meilleurs gardiens de la ligue pour les victoires, la moyenne de buts alloués, le pourcentage d’arrêts et les buts sauvés. Est-ce que ça durera ? Probablement pas. Du moins, pas si les Ducks continuent de passer autant de temps en infériorité numérique. C’est de loin l’équipe qui présente le pire différentiel de punitions de la LNH (-15).

Alex Barré-Boulet sur le premier trio du Lightning

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Barré-Boulet célèbre un de ses buts avec ses coéquipiers.

Le 10 octobre, Alex Barré-Boulet était soumis au ballottage. Personne ne l’a réclamé. Aujourd’hui, le voici à la gauche de Brayden Point et Nikita Kucherov, au sein du premier trio du Lightning de Tampa Bay. L’expérience dure depuis six matchs, et ça se passe bien. Le Québécois a inscrit cinq points dans cette séquence. Il obtient même du temps de jeu sur la deuxième unité en supériorité numérique. Une belle audition pour prouver à ses patrons qu’il a sa place comme titulaire dans la Ligue nationale.

Vasilevskiy absent ? Pas de problème

PHOTO CHRIS O’MEARA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonas Johansson, du Lightning de Tampa Bay

Quelques jours avant le début de la saison, le Lightning a appris que son gardien vedette Andrei Vasilevskiy devrait rater deux mois pour soigner une blessure. Le directeur général Julien BriseBois s’est retrouvé sous forte pression pour lui trouver un remplaçant. Plutôt que de procéder à un échange, il a donné sa chance à un vétéran de la Ligue américaine acquis au cours de l’été, Jonas Johansson. Un mois plus tard, BriseBois passe une fois de plus pour un génie. Pourriez-vous différencier les stats de Vasilevskiy la saison dernière et celles de Johansson cette saison ?

Gardien A : ,922/2,73 buts par match/0,82 but sauvé par match

,922/2,73 buts par match/0,82 but sauvé par match Gardien B : ,915/2,65 buts par match/0,42 but sauvé par match Réponse à la fin de la chronique

Meilleur compteur, malgré tout

PHOTO CHRIS SZAGOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Frank Vatrano, meilleur compteur de la LNH

Frank Vatrano, des Ducks d’Anaheim, mène la LNH dans deux catégories : les punitions mineures et… les buts ! Un doublé étonnant pour un ailier qui n’a jamais compté 25 buts ni passé plus de 70 minutes au cachot dans toute une saison. Il y a un peu de chance dans tout ça. Son ratio de tirs convertis en buts (25 %) est nettement supérieur à sa moyenne en carrière (10 %). Jouer avec deux attaquants à caractère offensif, Ryan Strome et Mason McTavish, devrait l’aider à établir des records personnels cette saison.

Kotkaniemi débloque

PHOTO WENDELL CRUZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jesperi Kotkaniemi, des Hurricanes de la Caroline

Jesperi Kotkaniemi, des Hurricanes de la Caroline, vient de conclure une série de 10 parties avec une moyenne d’un point par match. Ça ne s’était produit qu’une seule fois dans sa carrière, l’hiver dernier, et c’était alors grandement dû à une soirée de cinq points. Débloquera-t-il enfin, à sa sixième saison ? Ses statistiques à 5 contre 5 sont encourageantes, et il a beaucoup de marge pour progresser en supériorité numérique (un seul point en 26 minutes).

Dmitry Orlov en panne sèche

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dmitry Orlov, des Hurricanes de la Caroline (à droite)

Le défenseur le plus convoité du marché des joueurs autonomes a choisi de rejoindre les Hurricanes, une des meilleures formations de la LNH. Ça peut juste fonctionner, non ? Eh bien non. Après avoir terminé la dernière saison avec 25 points dans ses 30 derniers matchs, le voici en panne sèche : 0-4-4, -9. Rien qui ne justifie son salaire de 7,5 millions.

Matthew Beniers à -11

PHOTO STEVEN BISIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matthew Beniers, du Kraken de Seattle

Le gagnant du trophée Calder de la saison dernière connaît un départ catastrophique. Aucun but en 11 parties, combiné à un différentiel de -11. Le problème ? Malgré un temps de jeu fort généreux (18 minutes par match), il ne génère presque plus d’occasions de marquer à forces égales. La guigne de la deuxième saison frappe fort.

Le fiasco des Sénateurs

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le directeur général démissionnaire des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion

Enfin, une case qu’assurément personne n’avait sur sa carte de bingo : Evgenii Dadonov qui coûte un choix de premier tour aux Sénateurs d’Ottawa. Le club a été puni pour avoir refilé l’attaquant russe aux Golden Knights de Vegas, il y a deux ans, sans faire suivre la liste des équipes auxquelles il refusait d’être échangé. Une erreur administrative inexplicable, inacceptable, et fort coûteuse pour une organisation qui cherche à retourner en séries après une disette de six ans. En plus, les Sénateurs sont privés de Shane Pinto pour 41 parties, en raison d’une histoire de paris sportifs. Ce qui me donne une idée pour la suite de la saison. Une carte de bingo entièrement consacrée aux Sénateurs. Les poches de hockey infestées par des punaises ? Les jambières de Joonas Korpisalo bouffées par des mites ? Un déplacement forcé au Centre Slush Puppie ? J’attends vos suggestions !

RÉPONSE Le gardien A est Jonas Johansson.

Le gardien B est Andrei Vasilevskiy.

* Toutes les statistiques en date du vendredi 3 novembre