(Doha) Vous et moi sommes les capitaines d’une partie de soccer au parc du coin de la rue. Je vous laisse le premier choix. Vous pouvez sélectionner n’importe quel joueur de cette Coupe du monde. Qui prenez-vous ?

Lionel Messi ? Cristiano Ronaldo ? Harry Kane ?

Allez, c’est looooooong. Le soleil va bientôt se coucher.

Regardez, je vais vous aider. Prenez les trois, laissez-moi Kylian Mbappé.

C’est vous dire tout le bien que je pense de l’attaquant français. J’ai assisté à ses deux premiers matchs ici. Les deux fois, je suis sorti du stade étourdi par son brio.

Samedi soir, c’est lui qui a compté les deux buts des Français dans une courte victoire de 2-1 contre les Danois. Le premier était magistral. Mbappé est d’abord rentré de côté dans la surface. Il a déposé un caviar sur la ligne de fond pour Théo Hernandez, qui lui en a servi un à son tour. Mbappé, qui s’était faufilé entre quatre Danois, a tiré sur réception. Le gardien Kasper Schmeichel s’est jeté sur le sol. Trop tard, le ballon était déjà derrière lui.

Les Danois ont rapidement égalisé, à la 68e minute. Ça sentait le verdict nul. C’était sous-estimer Mbappé, qui, à la 86e minute, a tranché en convertissant un centre d’Antoine Griezmann au second poteau. La vedette du PSG a terminé la rencontre avec quatre tirs cadrés, en plus d’avoir forcé les Danois à prendre trois fautes contre lui. Grâce à cette victoire, les Bleus sont devenus la première équipe du tournoi à se qualifier pour la ronde des 16.

« [Kylian], c’est un joueur hors norme », l’a félicité son entraîneur-chef Didier Deschamps, après la rencontre. « Il a cette capacité d’être décisif, de faire les différences, même si les adversaires prennent des dispositions et qu’il est un peu maltraité. L’équipe de France a besoin d’un très bon Kylian Mbappé. »

L’attaquant de 23 ans s’affirme également comme un leader, a ajouté Deschamps. « Il ne va pas prendre la parole, mais par ce qu’il fait, c’est une locomotive. »

Les wagons derrière sont par ailleurs en excellent état. Antoine Griezmann a gagné ses six duels, en plus de cadrer un tir et de réussir une passe décisive. Ousmane Dembelé, sur le flanc opposé à Mbappé, a multiplié les percées dangereuses. Dayot Upamecano a assuré en défense. Raphaël Varane aussi.

Même sans le dernier Ballon d’or, Karim Benzema, même sans Paul Pogba, même sans N’Golo Kanté, la France brille. Pendant ce temps, d’autres favoris ont des soucis. Les Argentins ont perdu face aux Saoudiens. Les Allemands ont trébuché face aux Japonais. Les Anglais ont annulé face aux Américains. Les Belges n’ont impressionné personne face aux Canadiens. Les Brésiliens, eux, seront peut-être privés de Neymar.

Et si…

Et si le gardien Hugo Lloris sauvait des matchs ? Et si Didier Deschamps recréait la magie de 2018 ? Et si 2022 était de nouveau l’année de la France ? Je sais, je sais, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Mais bon, Kylian Mbappé l’a déjà mis dans sa petite poche, alors pourquoi pas ?

La France jusqu’au bout ?

Avec Mbappé dans cette forme, j’y crois.