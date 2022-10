Octobre achève. C’est le moment parfait pour faire une première évaluation des transferts et renouvellements de contrat de la saison morte. Voici les joueurs qui font le mieux paraître leurs patrons, et qui méritent les plus beaux bonbons.

Ducks d’Anaheim

Ouain. Leur différentiel de - 20 est de loin le pire de la LNH. Les deux têtes d’affiche acquises cet été, Ryan Strome et John Klingberg, sont transparentes. Ils se contenteront de gommes au savon. Le plus méritant ? Frank Vatrano, qui vient de signer un nouveau contrat de trois ans et qui a trois buts à sa fiche*.

Coyotes de l’Arizona

Christian Fischer. Réembauché pour à peine 1 million de dollars, il a lui aussi réussi trois buts, en plus d’être le seul attaquant de son équipe avec un différentiel positif.

Bruins de Boston

Patrice Bergeron est revenu pour seulement 2,5 millions. Une aubaine fantastique. Le Québécois maintient une moyenne d’un point par match, et il présente le meilleur différentiel de tous les attaquants de la LNH (+ 8).

Sabres de Buffalo

Eric Comrie, un vétéran de la Ligue américaine, a hérité du poste de gardien numéro un. Il n’est pas déclassé, comme le démontre son taux d’arrêts de 91 %.

Flames de Calgary

Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri doivent remplacer la production offensive de Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk. Un mandat difficile. Kadri est toutefois sorti des blocs de départ le torse bombé, avec neuf points en sept matchs.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nazem Kadri (91)

Hurricanes de la Caroline

Nous avons suffisamment de doigts sur nos deux mains pour compter les défenseurs qui, à 37 ans, ont inscrit plus de 40 points. Brent Burns a d’excellentes chances de joindre le groupe. Il en a déjà six en huit matchs et il joue dans la première unité en supériorité numérique.

Blackhawks de Chicago

Dans ses derniers mois à Montréal, Max Domi s’est retrouvé au centre du quatrième trio. Aujourd’hui, il fait pivoter avec succès la première ligne des Hawks. Son taux de réussite au cercle de mises au jeu (69 %) est le plus élevé de tous les centres « réguliers » dans la LNH.

Avalanche du Colorado

Pour la moitié du salaire de Nathan MacKinnon, Valeri Nichushkin produit tout autant. Avant de se blesser, cette semaine, l’ailier russe avait réussi 12 points en sept matchs. Il s’est particulièrement distingué en supériorité numérique avec cinq buts, un sommet dans la LNH.

Blue Jackets de Columbus

Les Jackets — derniers dans l’Est – n’auront droit qu’aux réglisses noires dans le fond du plat. Sauf Johnny Gaudreau, à qui on a réservé des Skittles de toutes les couleurs, pour ses cinq buts en neuf matchs.

Stars de Dallas

Jake Oettinger, qui vient de signer un nouveau contrat de trois ans (12 millions), a été le meilleur gardien de la ligue en octobre.

Red Wings de Detroit

Dominik Kubalik est l’une des plus belles surprises de la nouvelle saison. L’ancien des Blackhawks, embauché pour seulement 2,5 millions en juillet, est l’un des meilleurs marqueurs de la LNH avec 11 points – dont cinq en supériorité numérique.

Oilers d’Edmonton

À part le gardien Jack Campbell, c’est pratiquement la même équipe que la saison dernière. Et puisque Campbell ne brille pas, j’éteins la chandelle dans la citrouille. Pas de bonbon.

Panthers de la Floride

Matthew Tkachuk a coûté cher, mais il produit abondamment. Il mène la LNH pour les points à forces égales (10).

PHOTO JASEN VINLOVE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk (19)

Kings de Los Angeles

Kevin Fiala poursuit sa progression vers le niveau élite de la LNH, avec presque un point par match (9 en 10).

Wild du Minnesota

Comme les Oilers, pratiquement la même formation que l’hiver dernier. Donc, je passe.

Canadien de Montréal

Sean Monahan, obtenu gratuitement AVEC un choix de premier tour, rend de précieux services au Tricolore. Il est parmi les 10 meilleurs de la ligue pour les rondelles volées, avec 10.

Predators de Nashville

Nino Niederreiter est le meilleur compteur de l’équipe, avec quatre buts. Par contre, ça s’est gâté dans les cinq derniers matchs (aucun point, - 6).

Devils du New Jersey

En presque 30 minutes en infériorité numérique, le défenseur John Marino n’a permis aucun but. Un sommet dans la LNH.

Islanders de New York

Alexander Romanov progresse. Surtout défensivement. Il a bloqué 28 tirs (4e dans la LNH) et n’a alloué aucun but en 23 minutes d’infériorité numérique.

PHOTO DENNIS SCHNEIDLER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Alexander Romanov (28)

Rangers de New York

Employé à profusion sur les unités spéciales, le centre Vincent Trocheck profite aussi de la présence d’Artemi Panarin sur son trio pour embellir sa fiche personnelle : neuf points en autant de matchs.

Sénateurs d’Ottawa

Les attentes envers Alex DeBrincat étaient élevées. Celles envers Claude Giroux ? Un peu moins. Après huit matchs, les deux ont autant de buts (2). Giroux présente aussi un différentiel de + 7 pour les chances de marquer à forces égales.

Flyers de Philadelphie

Tony DeAngelo est détestable, mais sur la glace, c’est un joueur d’élite. Parmi tous les joueurs transférés l’été dernier, il est celui qui joue le plus (24 minutes par match).

Penguins de Pittsburgh

C’est vrai, Jeff Petry a mal paru le soir de ses retrouvailles à Montréal. Mais il donne de grosses minutes aux Penguins (21 par match), et son différentiel reste en territoire positif (+ 3).

Sharks de San Jose

Nico Sturm vient de connaître son meilleur mois en carrière, avec cinq buts – tous inscrits à forces égales. Seul Cole Caufield a fait mieux à égalité numérique dans toute la LNH.

Kraken de Seattle

Andre Burakovsky a été embauché pour dynamiser l’avantage numérique, et ça fonctionne. Il a déjà inscrit six points en surnombre.

Blues de St. Louis

Rien pour vous. Même pas des réglisses noires.

Lightning de Tampa Bay

Nick Paul, qui vient de signer un contrat à long terme, a déjà forcé l’adversaire à prendre six punitions contre lui.

Maple Leafs de Toronto

En l’absence de Matt Murray, le gardien Ilya Samsonov surpasse les attentes (taux d’arrêts de 92 %, 5 buts sauvés).

Canucks de Vancouver

Fraîchement arrivé de la KHL, Andrei Kuzmenko se retrouve déjà sur la première unité en supériorité numérique. Il a cumulé six points en neuf parties.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Andrei Kuzmenko (96)

Golden Knights de Vegas

L’acquisition du contrat de Shea Weber contre celui d’Evgenii Dadonov sera peut-être nuisible à long terme, mais pour le moment, c’est une transaction qui profite aux Golden Knights. Ils ont ainsi pu rester sous le plafond salarial, ce qui leur a permis de conserver leurs meilleurs joueurs. Dimanche, ils étaient premiers dans l’Ouest.

Capitals de Washington

Darcy Kuemper fait taire ses détracteurs, avec des stats (2,47/92 %) presque similaires à celles de l’an dernier (2,54/92 %).

Jets de Winnipeg

Sam Gagner s’accroche. Le vétéran est rendu à sa septième équipe. À son neuvième contrat. Et il est encore utile. Il a inscrit trois buts et présente le meilleur différentiel de l’équipe (+ 3). Impressionnant pour un joueur de 33 ans qui, il y a quatre ans, passait plus de temps dans la Ligue américaine que dans la LNH.

* Les statistiques ont été compilées avant les matchs de dimanche.