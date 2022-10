Bon an, mal an, près d’une dizaine de joueurs québécois font le saut dans la Ligue nationale de hockey. Lesquels sont les plus susceptibles de disputer leur premier match dans la grande ligue cette saison ?

Mavrik Bourque, C, Stars de Dallas

En 2021-2022 : Cataractes de Shawinigan (LHJMQ)

Mavrik Bourque est une dynamo offensive. La saison dernière, il a inscrit des points dans toutes ses parties, sauf une. En séries ? Il fut encore meilleur, avec 25 points en 16 parties, ce qui lui a valu le trophée Guy-Lafleur, remis au joueur par excellence des éliminatoires de la LHJMQ. Il a aussi été nommé dans l’équipe d’étoiles de la Coupe Memorial. L’ancien capitaine des Cataractes est prêt pour son grand saut chez les pros. « Le but, c’est de jouer en haut », a-t-il indiqué à mon collègue Simon-Olivier Lorange, au début de septembre. « Je veux leur forcer la main. »

Xavier Bourgault, ailier, Oilers d’Edmonton

En 2021-2022 : Cataractes de Shawinigan (LHJMQ)

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Xavier Bourgault, des Oilers d’Edmonton

Les Oilers sont étouffés par le plafond salarial. Ils ont besoin d’espoirs beaux, bons et pas chers. Xavier Bourgault coche toutes les cases. Repêché au premier tour en 2021, l’attaquant vedette des Cataractes de Shawinigan est un joueur spectaculaire, sous contrat pour moins de 1 million de dollars. Il a été brillant dans les séries de la LHJMQ (22 points en 16 parties), puis au tournoi de la Coupe Memorial (7 points en 4 matchs). Il commencera la saison à Bakersfield, dans la Ligue américaine, mais il est en bonne position pour être parmi les premiers rappelés.

Jakob Pelletier, AG, Flames de Calgary

En 2021-2022 : Heat de Stockton (LAH)

PHOTO JASON REDMOND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jakob Pelletier, des Flames de Calgary

Déception à Calgary, où les Flames ont retranché dimanche leur premier choix de 2019, Jakob Pelletier. L’ailier québécois a pourtant comblé les attentes, la saison dernière. À seulement 20 ans, il a terminé deuxième de la LAH pour les buts gagnants (8), ainsi que deuxième de son équipe pour les points (62 en 66 parties). Il n’est toutefois pas parvenu à se distinguer suffisamment au camp pour convaincre la direction des Flames de le préférer à des joueurs invités, comme Sonny Milano et Michael Stone. À noter : le défenseur québécois Jérémie Poirier, 20 ans, a survécu aux plus récentes coupes.

Samuel Poulin, AD, Penguins de Pittsburgh

En 2021-2022 : Penguins de Wilkes-Barre/Scranton (LAH)

PHOTO KEITH SRAKOCIC, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Samuel Poulin (22) s’est coltaillé au camp d’entraînement avec Carson Meyer, des Blue Jackets de Columbus

Les 20 joueurs repêchés devant Samuel Poulin, au premier tour de 2019, ont tous atteint la LNH. Le Québécois a hâte de les rejoindre. Après une longue léthargie l’hiver dernier — un point en deux mois —, l’espoir des Penguins s’est ressaisi et a terminé sa saison sur une bonne note. Au camp d’entraînement, Poulin a récemment été promu dans le groupe de la LNH, où il lutte pour un poste sur le quatrième trio. Un autre attaquant québécois, Nathan Légaré, commencera la saison à Wilkes-Barre/Scranton.

William Dufour, AD, Islanders de New York

En 2021-2022 : Sea Dogs de Saint John (LHJMQ)

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL William Dufour, avec sa médaille d’or du Championnat mondial junior

Trois espoirs québécois (Samuel Bolduc, William Dufour et Arnaud Durandeau) tentent de se démarquer dans l’organisation des Islanders. Dufour pourrait être le premier à atteindre la LNH. L’ailier format géant vient de remporter la Coupe Memorial, le Championnat mondial junior et le titre de joueur le plus utile à son équipe dans la LHJMQ. Au camp, son jeu inspiré lui a valu des bons mots de l’entraîneur-chef Lane Lambert, et un essai avec Casey Cizikas et Matt Martin, deux vétérans de la LNH. Dufour commencera probablement la saison à Bridgeport, mais son nom pourrait se retrouver tout en haut de la liste de rappel.

Maxence Guénette, D, Sénateurs d’Ottawa

En 2021-2022 : Senators de Belleville (LAH)

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Maxence Guénette (à gauche) au camp d’entraînement des Sénateurs d’Ottawa

Une belle surprise. Ce choix de septième tour (2019) progresse rapidement dans la hiérarchie des Sénateurs. Tellement que l’entraîneur-chef D. J. Smith vient de lui prédire quelques matchs cette saison dans la Ligue nationale. Guénette, 21 ans, est un défenseur responsable, capable de générer de l’attaque avec des passes précises.

Félix Robert, C, Lightning de Tampa Bay

En 2021-2022 : Penguins de Wilkes-Barre/Scranton (LAH)

PHOTO KDP STUDIO, FOURNIE PAR LES PENGUINS DE WILKES-BARRE/SCRANTON Félix Robert

Le petit attaquant de l’Estrie s’est suffisamment distingué, dans l’organisation des Penguins, pour que Julien BriseBois lui offre cet été un contrat d’entrée de deux ans avec le Lightning de Tampa Bay. Une récompense bien méritée, pour celui qui a mené son club avec un différentiel de + 19 la saison dernière. « Les Penguins étaient aussi intéressés », a-t-il expliqué à La Tribune. « Mais j’ai choisi Tampa, parce que j’ai l’impression d’avoir plus de chances de monter avec le Lightning, qui n’a jamais hésité à faire confiance à des joueurs n’ayant pas été repêchés », comme Tyler Johnson, Jonathan Marchessault, Yanni Gourde et Alex Barré-Boulet.

Alex Beaucage, AD, Avalanche du Colorado

En 2021-2022 : Eagles du Colorado (LAH)

PHOTO DAVID BECKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alex Beaucage, de l’Avalanche du Colorado

C’est plus difficile d’être titularisé chez l’Avalanche — gagnant de la dernière Coupe Stanley — que chez les Coyotes. Alex Beaucage devra donc se démarquer dans la Ligue américaine pour mériter un rappel. C’est à sa portée. Il a compté plus de 100 buts dans la LHJMQ. Son flair offensif est supérieur à la moyenne. Il espère retrouver sa superbe, après une saison de seulement 40 parties, écourtée par une violente chute contre la bande, lors de laquelle il s’est fracturé deux vertèbres.

Olivier Rodrigue, G, Oilers d’Edmonton

En 2021-2022 : Condors de Bakersfield (LAH)

PHOTO MARIANE L. ST-GELAIS, ARCHIVES LE QUOTIDIEN Olivier Rodrigue, à gauche, avec son père, Sylvain

La saison dernière, 30 des 32 équipes de la LNH ont fait appel à au moins trois gardiens. Donc si vous êtes le gardien numéro un du club-école, vos chances d’être rappelé pendant l’hiver sont très bonnes. C’est le poste que vise Olivier Rodrigue chez les Oilers. Ses débuts chez les pros, en pleine pandémie, furent chaotiques. Il s’est promené entre l’escouade de réserve des Oilers, la Ligue américaine, la ECHL et l’Autriche. Âgé de 22 ans, il entame la dernière année de son contrat d’entrée de trois ans.

Vincent Desharnais, D, Oilers d’Edmonton

En 2021-2022 : Condors de Bakersfield (LAH)

Un choix audacieux pour clore cette liste. Vincent Desharnais a un parcours atypique. Ce défenseur de 26 ans n’a pas joué dans le Midget AAA ni dans la LHJMQ. Il est plutôt passé par les écoles préparatoires, puis par l’Université Providence, au sein de laquelle il avait un rôle défensif (8 buts en 4 ans). Pendant la pandémie, il a réussi à faire sa place avec le club-école des Oilers. Le voici aux portes de la LNH. Son élan a été freiné dans les derniers jours par une blessure à une main, qui a nécessité une chirurgie, mais ce colosse de 6 pi 6 po et 215 lb pourrait voir sa persévérance être récompensée lors de son retour au jeu.