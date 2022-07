Qui a volé la vedette en cette ouverture du marché des joueurs autonomes ?

Le plafond salarial ! Les directeurs généraux qui disposaient d’économies ont dévalisé les étagères, comme des participants de L’épicerie en folie. Les autres ? Ils ont tenté de dégager une marge de manœuvre en bradant leurs gros contrats. Sans succès.

Les Golden Knights de Vegas ont littéralement donné Max Pacioretty aux Hurricanes de la Caroline, contre rien du tout. Pacioretty qui, je le souligne, a maintenu une moyenne de près d’un point par match depuis trois ans. Ça vous donne une idée du marché pour les joueurs surpayés du Canadien, et des enjeux de Kent Hughes pour se départir de leurs contrats.

Qui furent les gagnants et les perdants du jour ?

L’enveloppe, s’il vous plaît.

Les gagnants du jour

Les attaquants à caractère défensif

La multiplication des statistiques avancées, au baseball, a créé un marché pour les joueurs qui excellent en défense. Le même phénomène est en train de se reproduire au hockey. Les clubs valorisent les joueurs qui, comme Phillip Danault, parviennent à conserver la rondelle contre les meilleurs adversaires. Le site Evolving Hockey a quantifié ce travail défensif en attribuant un rang percentile à chaque joueur de la LNH. Plus le nombre est élevé, meilleur est le joueur. Voyez comment ils ont été récompensés.

Anthony Cirelli, Lightning (98) : 50 millions/8 ans

Mason Marchment, Stars (98) : 18 millions/4 ans

Valeri Nichushkin, Avalanche (96) : 49 millions/8 ans

Artturi Lehkonen, Avalanche (88) : 22,5 millions/5 ans

Andrew Copp, Red Wings (83) : 28 millions/5 ans

Vincent Trocheck, Rangers (68) : 39,3 millions/7 ans

PHOTO PHELAN EBENHACK, ASSOCIATED PRESS Artturi Lehkonen

Le club le plus amélioré

Les Capitals de Washington

Les Capitals ont acquis deux gardiens, Darcy Kuemper et Charlie Lindgren. Ces embauches pourraient faire la différence entre une participation aux séries éliminatoires et une exclusion. Selon Evolving Hockey, Kuemper et Lindgren ont sauvé 20 buts la saison dernière. Tout un contraste avec les gardiens des Capitals, qui en ont accordé 15 de plus qu’ils auraient dû. Ce différentiel de 35 buts devrait suffire aux Capitals pour se maintenir parmi les meilleures équipes de la division Métropolitaine. Mention spéciale aux Blue Jackets de Columbus pour l’acquisition inattendue de Johnny Gaudreau.

PHOTO GEOFF BURKE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Darcy Kuemper

Le club le plus transformé

Les Red Wings de Detroit

En reconstruction depuis six ans, les Red Wings veulent retourner en séries. Ils ont marqué leurs intentions, mercredi, en embauchant cinq vétérans. Ces nouveaux employés seront particulièrement utiles sur les unités spéciales – une des grosses faiblesses des Wings. La saison dernière, David Perron excellait en supériorité numérique. À quel point ? Jugez par vous-mêmes.

Points par 60 minutes en surnombre * Artemi Panarin, Rangers 9,90

Nikita Kucherov, Lightning 9,85

Connor McDavid, Oilers 8,86

Chris Kreider, Rangers 8,74

David Perron, Blues 8,66 * Au moins 100 minutes de jeu

Andrew Copp et Ben Chiarot, eux, stabiliseront la pire unité en infériorité numérique de la LNH. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier pour les séries ? Je ne crois pas. Mais les Wings seront meilleurs, pas de doute.

Le club le plus affaibli

Les Flames de Calgary

Les Flames ont terminé la saison avec un meilleur différentiel de buts (+ 85) que les équipes finalistes de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado (+ 78) et le Lightning de Tampa Bay (+ 54). Leur fenêtre d’opportunité était grande ouverte. Les volets viennent de se rabattre, avec le départ de Johnny Gaudreau, auteur de 115 points. Aucun plan de contingence n’a encore été déployé. Dans les circonstances, Matthew Tkachuk et Andrew Mangiapane voudront-ils rester à long terme ?

Le meilleur contrat

Ilya Mikheyev, Canucks de Vancouver

L’attaquant russe n’était pas gâté avec les Maple Leafs de Toronto. Il a surtout évolué sur le troisième trio, avec David Kampf et Pierre Engvall. Il était la plupart du temps envoyé sur la patinoire lors des mises en jeu en zone défensive. Malgré tout, il a quand même marqué 21 buts. Seul Cole Caufield, chez le Canadien, a fait mieux. Les Canucks lui ont donné un peu moins de 20 millions pour quatre ans. Si Mikheyev se retrouve sur un trio offensif, sa production pourrait exploser – et faire passer ses nouveaux patrons pour des génies.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @NHLNEWSDAILY247 Ilya Mikheyev

Le pire contrat

Erik Gudbranson, Blue Jackets de Columbus

En 11 ans dans la LNH, combien de saisons de 40 points le défenseur Erik Gudbranson a-t-il réussies ?

Aucune.

Combien de saisons de 30 points ?

Aucune.

Combien de saisons de 20 points ?

Aucune.

Son record : 17 points, l’hiver dernier. Les Blue Jackets l’ont récompensé avec un contrat incroyable de 16 millions pour quatre ans. J’ai beau chercher une statistique pour justifier cette dépense étonnante, je n’en trouve pas.

Les perdants du jour

Les partisans des Blackhawks de Chicago

Finalement, les Blackhawks ne bluffaient pas. Ils font vraiment table rase. Leurs renforts ? Max Domi, Andreas Athanasiou et Colin Blackwell. Tous des joueurs qui en sont rendus à leur quatrième équipe en trois ans. Ça promet. Oh, ils ont aussi trouvé un gardien substitut. Ce sera Alex Stalock, 34 ans, qui a disputé une seule partie dans la LNH depuis la pandémie. Il avait accordé… 6 buts… en 46 minutes.

L’hiver sera long à Chicago.