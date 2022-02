(Pékin) J’ai vu des équipes de hockey dominantes dans ma carrière. Mais autant que celle des Canadiennes aux Jeux de Pékin ? Je ne me souviens pas. Nos représentantes ont écrabouillé toutes leurs adversaires ici, sauf les Américaines.

Encore lundi, elles ont cadré plus de 60 tirs, dans une victoire de 10-3. Pas contre des Eswatiniennes ni contre des nonnes du Vatican. Contre les Suissesses, cinquièmes au monde, en demi-finale olympique.

« Des [recrues] aux vétéranes, tout le monde contribue. Tout le monde est sur la même page. On le sent, et c’est beau à voir », m’a expliqué la capitaine Marie-Philip Poulin après la rencontre.

« J’ai joué au sein de plusieurs excellentes équipes, a ajouté Brianne Jenner. Ce ne sont pas tous les groupes qui sont tissés aussi serré. C’est un vrai plaisir de jouer ensemble. »

« Cette équipe est vraiment spéciale », a renchéri Sarah Nurse.

Cette fusion, on la remarque sur la glace. Face aux Suissesses, les Canadiennes se passaient la rondelle et s’échangeaient leurs positions comme si tout était chorégraphié d’avance. Ça valsait. Ça virevoltait. Ça pirouettait. C’était étourdissant. De quoi exciter votre lobe occipital qui, je vous préviens, risque d’éclater après la lecture des statistiques les plus incroyables, insolites et inutiles d’Équipe Canada aux Jeux de Pékin.

Vous êtes prêts ?

Mettez votre casque, on part.

Combien de fois, cette saison, une équipe de la LNH a-t-elle marqué 10 buts ou plus dans un match ?

Aucune.

Depuis deux ans ?

Aucune.

Depuis trois ans ?

Aucune.

Depuis quatre ans ?

Aucune.

Les Canadiennes viennent de le réussir quatre fois – en six matchs.

Vous vous doutez bien qu’avec une telle production, les Canadiennes ont battu le record de buts pour une édition des Jeux. Ce n’est pas encore fini ; il leur reste encore la finale, dans la nuit de mercredi à jeudi. À elle seule, Brianne Jenner a réussi neuf buts, un autre record olympique. C’est beaucoup ? C’est énorme. Plus que TOUTES les joueuses de la Russie (8), du Danemark (7), de la Chine (7) et de la Suède (7).

Sa coéquipière Sarah Fillier, 21 ans, la suit de près, avec huit buts. Un record pour une recrue. À quel point est-ce impressionnant ? Aux Jeux de Sotchi, en 2014, aucune joueuse du tournoi n’avait réussi huit buts. Mieux encore : aucune joueuse n’avait même inscrit huit points !

Vos méninges chauffent ? J’achève bientôt, promis. Les Canadiennes sont particulièrement efficaces en supériorité numérique. Elles sont rendues à 10 buts en 10 jours-soit autant que le Canadien depuis le congédiement de Marc Bergevin, il y a deux mois et demi…

Une autre comparaison avec le Canadien ? La défenseure Claire Thompson, franchement dominante, a inscrit 12 points en six matchs. Un plateau qu’aucun défenseur du Tricolore n’a encore atteint cette saison, en 48 matchs.

Enfin, ma préférée : Claire Thompson et Erin Ambrose ont terminé leur journée de travail contre les Suissesses avec un différentiel de +8. Je suis allé fouiller dans le grand grimoire du hockey pour savoir quand, pour la dernière fois, un joueur de la LNH avait accompli cet exploit. C’était Theoren Fleury, en 1993. Ni Thompson ni Ambrose n’était née…

Et puis ? Votre cerveau a-t-il explosé ? Non ?

Je ne veux pas vous contrarier, mais les petits morceaux qui flottent dans votre café présentement, je ne pense pas que ce sont des morceaux de Sugar Crisp…

Prochain rendez-vous : dans la nuit de mercredi à jeudi (heure de Montréal), pour une finale au cours de laquelle les Canadiennes pourraient continuer de réécrire le livre des records.