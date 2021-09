L’année dernière, près d’une douzaine de Québécois ont disputé leur premier match dans la Ligue nationale. Quels hockeyeurs d’ici sont les plus susceptibles de faire le saut au cours des prochains mois ?

SAMUEL POULIN, AG, Penguins de Pittsburgh

En 2020-2021 : Foreurs de Val-d’Or (LHJMQ)

Samuel Poulin est celui qui a les meilleures chances d’amorcer la saison dans la Ligue nationale. Sélectionné au premier tour en 2019, il a joué lundi à la gauche de deux titulaires, Evan Rodrigues et Kasperi Kapanen. Pour percer l’alignement, il devra déloger Dominik Simon ou Zach Aston-Reese. « Samuel, tu vois du premier coup qu’il a toute l’enveloppe pour réussir, indique le DG des Foreurs, Pascal Daoust. Il a le physique de l’emploi. Il est puissant sur ses patins. Sa vitesse ne sera pas un enjeu. Son intelligence et sa maturité qui lui ont permis de se démarquer dans le junior seront des atouts pour sa transition chez les pros. »

NATHAN LÉGARÉ, AD, Penguins de Pittsburgh

En 2020-2021 : Foreurs de Val-d’Or (LHJMQ)

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Nathan Légaré pourchasse Yegor Chinakhov dans un match préparatoire.

La coqueluche du camp des Penguins. Le jeune franc-tireur a perdu 15 lb au cours de l’été – et ça paraît. « Il a gagné un ou deux niveaux de vitesse », note l’entraîneur-chef Mike Sullivan, qui l’a placé à la droite des vétérans Danton Heinen et Brian Boyle, lundi. « Nathan, c’est un sniper incroyable, explique Pascal Daoust. Il veut avoir la rondelle. Son intention, c’est de la tirer dans la seconde suivante. Il a aussi une grande confiance en lui. »

JAKOB PELLETIER, AG, Flames de Calgary

En 2020-2021 : Foreurs de Val-d’Or (LHJMQ)

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Jakob Pelletier, des Flames de Calgary

Jamais deux sans trois ? Un autre ex-Foreur, Jakob Pelletier, frappe également à la porte de la LNH. Sauf que le jeune attaquant de 20 ans a plus d’obstacles sur son chemin. Les Flames misent déjà sur quatre ailiers gauches d’expérience (Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau, Dillon Dubé et Milan Lucic).

« Jakob, c’est le joueur parfait de hockey cosom, illustre Pascal Daoust. Il court toujours. Il n’arrête jamais. Quand il perd la rondelle, il est encore sur ton dos, dans tes jambes, partout. Il est achalant. En plus, il sait jouer au hockey. Il est intelligent. Constant. Il ne va pas choisir un rôle. Il va accepter ce qu’on lui demande de faire. C’est un joueur très polyvalent. »

SAMUEL BOLDUC, D, Islanders de New York

En 2020-2021 : Sound Tigers de Bridgeport (LAH)

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Bolduc, alors qu’il était avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la LHJMQ, en 2019

Samuel Bolduc est le meilleur espoir des Islanders à la défense. L’hiver dernier, il a été le deuxième marqueur de son équipe – attaquants compris ! S’il doit retourner dans la Ligue américaine au terme du camp, pariez qu’il n’y restera pas longtemps.

« C’est un des meilleurs athlètes que j’ai coachés », me confie l’entraîneur-chef de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Bruce Richardson. « Dans le junior, son niveau de compétitivité était intermittent. Comme un wiper. Mais depuis deux ans, j’ai vu des changements importants. Il a beaucoup progressé. Il utilise aussi mieux sa force physique. Ça fait en sorte qu’il est capable de se créer de l’espace et de gagner du temps. »

RAFAËL HARVEY-PINARD, AG, Canadien de Montréal

En 2020-2021 : Rocket de Laval (LAH)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Rafaël Harvey-Pinard lors du camp des recrues du Canadien, à la mi-septembre

Une petite bombe. Un attaquant qui n’accepte pas les demi-mesures. Le type de joueur que la direction du Canadien affectionne. Fera-t-il partie de la formation partante à la mi-octobre ? Je ne pense pas. Mais plus tard cette saison ? Probablement. La saison dernière, le Canadien a fait appel à 18 attaquants. Et c’était dans le cadre d’une campagne écourtée. Harvey-Pinard est environ au 15e rang dans la hiérarchie du Canadien en attaque.

ZACHARY FUCALE, G, Capitals de Washington

En 2020-2021 : Bears de Hershey (LAH)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Zachary Fucale au tournoi de golf de l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, en août dernier

L’ancien choix de deuxième tour du Canadien se trouvait dans notre liste l’année dernière. Les Capitals l’ont rappelé – mais ne l’ont pas fait jouer. Brillant dans la Ligue américaine la saison dernière (1,80/,932), Fucale lutte pour le poste de partant des Bears de Hershey, afin d’être le premier gardien promu s’il y a une ouverture au sein du grand club.

BENOIT-OLIVIER GROULX, C, Ducks d’Anaheim

En 2020-2021 : Gulls de San Diego (LAH)

PHOTO RINGO H. W. CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Benoit-Olivier Groulx (au centre) célèbre son but dans un match préparatoire contre les Sharks de San Jose.

Un attaquant talentueux, fort et complet. Capable de bien performer dans toutes les circonstances. À la fin de la saison dernière, ses entraîneurs lui confiaient d’ailleurs des missions défensives, à la Phillip Danault. Pour le moment, Groulx est coincé derrière cinq centres vétérans. Il devrait amorcer la saison à San Diego, sous la direction d’un nouvel entraîneur-chef qu’il connaît bien, Joël Bouchard.

JONATHAN ASPIROT, D, Sénateurs d’Ottawa

En 2020-2021 : Senators de Belleville (LAH)

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jonathan Aspirot (76) au camp d’entraînement des Sénateurs d’Ottawa

Avertissement : à partir de maintenant, ce sont des prédictions audacieuses. Jonathan Aspirot a 22 ans. Il n’a jamais été repêché dans la LNH. Sauf que sa progression est remarquable. L’an dernier, il a été le meilleur marqueur parmi les défenseurs du club-école des Sénateurs. Dans la hiérarchie de l’organisation, il se trouve derrière Thomas Chabot, Michael Del Zotto, Nick Holden, Eric Brännström et Victor Mete. Un rappel en cas de blessure ou de transaction est possible.

GABRIEL FORTIER, AG, Lightning de Tampa Bay

En 2020-2021 : Crunch de Syracuse (LAH)

PHOTO TIRÈE DU SITE NHL.COM Gabriel Fortier

Le Lightning a dû laisser partir de nombreux attaquants, pendant l’été, pour respecter le plafond salarial. Gabriel Fortier se retrouve donc en meilleure position au sein de l’organisation. Par contre, la direction du club a récemment fait preuve de patience avec ses espoirs. Elle préfère les voir connaître du succès dans la Ligue américaine avant de les rappeler. Il faudrait que l’infirmerie déborde, à Tampa, pour que ce petit attaquant obtienne une chance dans la LNH au cours de l’hiver.

HENDRIX LAPIERRE, C, Capitals de Washington

En 2020-2021 : Saguenéens de Chicoutimi (LHJMQ)

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Hendrix Lapierre quelques semaines avant le repêchage de la LNH, en 2020

Hendrix Lapierre, 19 ans, devrait normalement retourner dans la LHJMQ. Sauf que deux centres des Capitals, Nicklas Backström et Lars Eller, soignent des blessures. Et Lapierre se démarque au camp. Il vient d’amasser deux passes et plusieurs chances de marquer dans une partie contre les Bruins de Boston. Les Capitals voudront-ils lui offrir un essai de quelques parties ? C’est hautement improbable – mais pas impossible. Les Capitals l’ont d’ailleurs fait, pas plus tard que l’année dernière, avec un autre jeune centre repêché au premier tour, Connor McMichael.