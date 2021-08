Chroniques

La Presse à Tokyo

La plus belle minute de l’histoire du soccer canadien

(Yokohama) Il était 23 h 46 à Yokohama. Après 90 minutes de temps réglementaire, 30 minutes de prolongation et cinq tirs au but de chaque côté, les Canadiennes et les Suédoises étaient toujours à l’égalité.