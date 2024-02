Soixante pour cent des Canadiens se qualifient de « romantiques », révèle une étude menée par l’UQAM auprès de plus de 3000 répondants.

Les chercheurs Chiara Piazzesi et Martin Blais ont cartographié cinq profils amoureux et sexuels types, allant du plus « romantique » (14,7 %) au plus « moderne » (18,5 %) en passant par le « généralement moderne », « prudemment moderne » et « prudemment romantique » (le groupe majoritaire, à 44,6 %).

« Les personnes raisonnablement romantiques adhèrent tièdement aux idées romantiques, tout en exprimant une vision légèrement négative des idées plus modernes (non-monogamie et sexe sans engagement) », peut-on lire sur le site de l’étude.

Quant aux personnes « romantiques » pures et dures, « elles s’investissent dans des relations sexuelles et intimes exclusives et elles sont convaincues que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles ».

Sans surprise, les profils plus modernes (adhérant à la non-monogamie et au sexe sans engagement) sont composés de personnes significativement plus jeunes ainsi que d’une plus grande proportion de personnes LGBTQ+.

Consultez les résultats de l’étude