Les jouets sexuels mènent-ils forcément au nirvana ? Des femmes et des hommes de 32 à 80 ans racontent leurs expériences. En solo ou en couple.

Trop fort pour elles ?

Sandra*, 37 ans, et Marie*, 35 ans

PHOTO FOURNIE PAR WE VIBE, DISTRIBUTEUR DU WOMANIZER Le Womanizer Next est l’un des nombreux modèles de cette gamme de vibrateurs clitoridiens à air pulsé.

Compact et efficace, le Womanizer a été apprécié par Sandra. « C’est bon pour un orgasme rapide et intense, dit-elle. Tu n’as besoin d’aucune autre stimulation : tu pourrais être en train de regarder le Super Bowl et ça marcherait. » Ce qui ne l’empêche pas d’émettre un bémol : l’objet est tellement intense qu’il ne permet pas cette montée en plateaux qui, trouve-t-elle, rend l’orgasme plus satisfaisant. Le principal défaut du Womanizer, selon sa conjointe Marie et elle : il n’est pas facile à utiliser en couple. « Comme les sensations se déplacent [en cours d’utilisation], tu dois le repositionner toi-même, raconte Sandra. L’autre ne peut pas deviner où le mettre. Et celle qui ne l’utilise pas ne ressent rien. » Ensemble, elles préfèrent utiliser un jouet vibrant aussi doté d’une partie longue insérable. Marie est aussi moins friande de stimulateurs clitoridiens : la vibration fait en sorte que la zone devient très sensible, ce qui peut devenir agaçant. Sandra croit que ce jouet pourrait plaire à des femmes qui découvrent ou redécouvrent leur corps… et à celles qui ont peu de temps de libre. « On a passé la fin de semaine avec de jeunes mères qui étaient toutes très intéressées ! »

Des plaisirs à apprivoiser

Natacha* et Cédric*, 50 ans

PHOTO FOURNIE PAR LELO Le Tiani est un vibrateur insérable doté d’une télécommande, pour couple.

IMAGE TIRÉE DU SITE INTERNET DE LELO Masturbateur à pulsation de Lelo

PHOTO FOURNIE PAR LELO Le modèle Enigma Wave compte un stimulateur clitoridien et une partie vibrante insérable dotée d’une tête pivotante. 1 /3





Ni Natacha ni Cédric n’avait utilisé de jouets sexuels avant que La Presse ne leur en propose quelques-uns. « Si j’avais payé 300 $ pour ça, je serais bien déçue. À ce prix-là, je préfère m’acheter un mélangeur KitchenAid », lance Natacha, en parlant de l’Enigma Wave. L’objet n’est pas adapté à sa physionomie : si elle utilise la partie vibrante insérable, l’embout censé stimuler le clitoris n’arrive pas au bon endroit. Cédric a aussi eu un problème avec le masturbateur à pulsation de Lelo : son sexe – pourtant d’une taille dans la moyenne, précise-t-il – n’y entrait qu’au premier tiers. Il n’a donc pas vraiment pu en tester les vertus… L’anneau pénien vibrant n’a pas eu de succès non plus : son amoureuse et lui déplorent tous deux une perte de sensation. Ils voient davantage de potentiel dans le Tiani, un vibrateur pour couple : inconfortable lors de la pénétration, ce jouet pourrait s’avérer intéressant posé sur l’un ou l’autre à la fois, pensent-ils. Natacha a cependant beaucoup apprécié le stimulateur clitoridien Womanizer. Après une courte période d’apprivoisement, elle a obtenu – en solo – des orgasmes intenses et rapides.

Une révélation pour lui

Simon*, 45 ans

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le masturbateur manuel Tenga Flex

« J’ai toujours été curieux, dit d’emblée Simon, qui utilise des masturbateurs depuis longtemps. Plus jeune, quand je n’avais pas les moyens, j’avais un modèle bas de gamme en plastique. » Il a toutefois eu une révélation lorsqu’il a utilisé pour la première fois un jouet manuel de la marque Tenga. « Tu te dis : thank god, ça existe ! lance-t-il. Tu frémis de tout ton corps. » Son mari et lui utilisent ce type de jouet en couple régulièrement lorsqu’ils font l’amour. « C’est facile à manipuler d’une seule main, donc facile à intégrer à une relation sexuelle », juge Simon, qui l’utilise aussi en solo. Détail capital pour ce type d’objet : il est facile à laver et à faire sécher. Il possède aussi un stimulateur prostatique qu’il n’utilise qu’à l’occasion. « Il faut que je sois dans le mood », dit-il.

Mouis… et oui !

Sébastien*, 33 ans et Émilie*, 32 ans

PHOTO FOURNIE PAR LELO Le stimulateur clitoridien Dot de Lelo compte une pointe vibrante très effilée.

PHOTO FOURNIE PAR WE VIBE, DISTRIBUTEUR DE L’ARCWAVE Le masturbateur Arcwave Ion utilise une technologie dite sans contact à air pulsé. 1 /2



Des jouets sexuels, Sébastien et Émilie en utilisent depuis « presque toujours ». Surtout pour elle. Il n’avait jamais essayé de masturbateur à pulsation avant l’Arcwave Ion. « J’ai trouvé ça agréable. Ça fait changement, mais ce n’est pas quelque chose que j’utiliserais régulièrement », dit-il. Notamment à cause du bruit. Sébastien, qui a déjà testé un masturbateur manuel dans le passé, avoue préférer la version à pulsation qui lui fait découvrir « des sensations nouvelles ». Émilie avait déjà utilisé des stimulateurs clitoridiens vibrants, mais aucun aussi effilé que le Lelo Dot. Ce qui est quand même un gros changement pour la jeune femme habituée à un jouet qu’elle décrit comme un Magic Wand en plus petit. Qu’a-t-elle pensé du Lelo ? « La vibration est intense, mais le fun, dit-elle, en précisant qu’il faut le déplacer constamment pour contrôler les sensations. Ça pourrait devenir quelque chose que j’aime vraiment beaucoup une fois que je l’aurai apprivoisé. »

Indispensables après 60 ans

Andrée* et Michel*, 80 ans

PHOTO TIRÉE DU SITE DE FEMME FUNN Le vibrateur Dioni de Femme Funn

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Stimulateur vibrant pour la prostate semblable à celui utilisé par Michel 1 /2



Michel ne tourne pas autour du pot : les jouets sont primordiaux si on veut garder une vie sexuelle satisfaisante. « Moi, je ne fais plus la pénétration depuis une dizaine d’années, dit-il. Les jouets érotiques sont essentiels dans la vie des couples de 60, 70 ou 80 ans qui veulent continuer à avoir une sexualité. » Sa compagne et lui tiennent à leur séance hebdomadaire de masturbation commune. Andrée a essayé plusieurs vibrateurs ces deux dernières décennies, dont le Womanizer. Qu’elle trouve trop efficace. « Ce n’est pas intéressant, dit-elle. Ça dure deux minutes… » Son préféré en ce moment est un vibrateur clitoridien en forme de gros doigt qui lui permet de jouir plus lentement. « Mon idéal, moi, c’est ça, dit Michel, en montrant un vibrateur prostatique. Il a juste la bonne longueur pour atteindre la prostate. Maintenant que je me suis habitué à ça, il faut que ça passe par là. C’est ce qui m’excite le plus. »

* Les noms sont fictifs pour préserver l’anonymat

Note : Sandra, Marie, Natacha, Cédric, Sébastien et Émilie ont utilisé des jouets fournis à La Presse par les entreprises Lelo et We Vibe (Womanizer, Arcwave).

