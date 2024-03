Catherine Chevrier-Lord et Stéphanie Bourbeau, les deux fondatrices de l’entreprise Minuit Tendre, une boutique d’accessoires et de jouets sexuels.

Une vie sexuelle satisfaisante ne va pas de soi lorsque son corps sort de la norme ou qu’on souffre de douleurs chroniques. Divers accessoires existent aussi pour contribuer au plaisir de personnes aux besoins spécifiques.

Aborder la sexualité sous l’angle du bien-être n’est pas un argument de marketing pour les fondatrices de Minuit Tendre. « On parle surtout de bien-être parce qu’il faut passer par là avant d’atteindre le plaisir », estime Catherine Chevrier-Lord. Ce ne sont pas des paroles en l’air : ce sont ses propres défis qui l’ont menée à fonder une boutique en ligne avec son amie Stéphanie Bourbeau.

La jeune femme a en effet connu d’importants ennuis de santé qui ont eu un impact très lourd sur sa sexualité. Elle a passé des années à chercher des réponses auprès de divers spécialistes, dont des magasins de produits érotiques, sans jamais trouver l’écoute dont elle avait besoin. « On a ouvert un service auquel j’aurais voulu avoir accès à l’époque », résume-t-elle.

Minuit Tendre mise sur un service amical et décomplexé. Catherine Chevrier-Lord et Stéphanie Bourbeau se font aussi un point d’honneur de n’offrir que des jouets et des articles conçus avec des matériaux sécuritaires pour le corps, de les vendre à prix accessible et d’adopter une approche inclusive, non genrée.

Nos jouets ne sont pas séparés en catégories pour hommes ou pour femmes, mais davantage par type de plaisir. Stéphanie Bourbeau, cofondatrice de Minuit Tendre

Une bonne partie de leur clientèle est d’ailleurs constituée de personnes queers « à l’aise avec leur sexualité, mais qui ne se sentent pas forcément représentées » par l’imagerie très hétéronormative généralement mise de l’avant dans les sex shops, ajoute-t-elle. D’où leur souci d’offrir des articles spécifiquement destinés aux personnes trans, par exemple. Leur inventaire compte aussi des objets pensés pour les personnes en situation de handicap.

Gwendoline Luthi, sexologue qui exerce notamment auprès d’une clientèle en situation de handicap, constate que ces personnes ne se sentent pas non plus incluses dans ce qu’affichent une majorité de boutiques érotiques. Elles ne s’identifient pas non plus d’emblée à la sexualité de performance qui passe par la pénétration. « En général, elles ne vont pas non plus avoir le réflexe de se dire qu’elles pourraient trouver un jouet sexuel pour rejoindre cette espèce d’idéal du plaisir », constate-t-elle.

Elle invite ses clients à s’informer, mais sans donner d’exemple précis d’objet érotique à tester où à se procurer. « Le jouet sexuel est un territoire quand même assez inexploré pour beaucoup de personnes, souligne-t-elle. En tout cas, dans ma clientèle. »

Pour limiter la pénétration PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Rondelles de silicone Ohnut Les rondelles de silicone Ohnut permettent de créer une zone tampon à la base du pénis. Elles limitent la profondeur d’insertion vaginale ou anale si la longueur du sexe de son partenaire ou d’un jouet sexuel est inconfortable. Ces coussinets permettent aussi des mouvements plus spontanés sans crainte de blesser l’autre.

Coussin d’appui PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Coussin d’appui Poser un oreiller sous les reins de son ou de sa partenaire peut contribuer au confort, mais aussi s’avérer essentiel pour une personne dont la mobilité est réduite en raison d’une limitation physique ou d’une douleur persistante. Lorsque plus de fermeté est nécessaire, on peut aussi se procurer des coussins d’appui spécialement conçus pour faciliter les relations sexuelles, dont certains permettent l’insertion d’un godemiché (dildo).

Micro-masturbateur PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Micro-masturbateur Ce gros dé à coudre en silicone est un masturbateur manuel trans masculin. Il permet ainsi de caresser confortablement un clitoris qui aura augmenté de taille sous l’effet de la testostérone. Il peut également être utilisé par quiconque a un très petit pénis.

Dilatateurs vaginaux PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dilatateurs vaginaux en silicone Ces dilatateurs en silicone peuvent servir à entraîner le sexe d’une femme trans venant de vivre une vaginoplastie. Ils servent également à traiter les femmes qui souffrent de vaginisme, causé par une contraction involontaire du périnée qui rend la pénétration impossible ou douloureuse.