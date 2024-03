Comment se porte la vie sexuelle des couples vieillissants ?

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) a lancé une enquête inédite sur la question en début d’année, baptisée Couples 60+. Objectif ? S’éloigner d’une perspective classique axée sur les problèmes, les défis ou la maladie, pour explorer plutôt l’angle « bien-être ».

« J’ai envie d’adopter une perspective positive et de parler de bien-être, explique Noémie Bigras, directrice du Laboratoire de recherche sur les relations, la sexualité et les traumas (RESET). Parce que malgré tous les changements associés au vieillissement, la sexualité demeure une composante essentielle à une relation satisfaisante », dit-elle.

D’où l’importance de mieux comprendre ce qui contribue à ce fameux « bien-être », fait-elle valoir, « sachant que l’on vit plus longtemps, que les gens vont probablement demeurer en couple plus longtemps, ou qu’ils auront plus de chances de s’engager dans de nouvelles relations » plus tardivement. À suivre, assurément !

