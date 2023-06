Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses idées pour terminer le week-end en beauté.

Il se passionne pour la rénovation, adore passer des heures dans son garage et apprécie les beaux objets design. Après avoir vécu dans les Laurentides, il est de retour à Montréal, et si vous voulez passer votre dimanche avec Lou-Pascal Tremblay, le jeune Dr Faubert de la série STAT, il faut aimer la moto ! Le comédien nous propose un circuit à moto à travers Montréal, avec ses meilleures adresses aux quatre coins de la ville. Accrochez-vous !

Le dimanche rime avec moto !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CAFÉ OLIMPICO Le café Olimpico du Vieux-Montréal

« On vient d’emménager dans une maison dans Villeray qu’on a rénovée et on commence enfin à en profiter. Le dimanche, j’enfourche ma moto et je me dirige dans le Vieux-Montréal au café Olimpico. Il ouvre dès 6 h, avis aux intéressés ! J’adore cet endroit, je prends un bon café avec un croissant après avoir parcouru, à moto, les rues désertes du coin tôt le matin. J’adore la moto, ça doit faire sept ans que j’en fais. C’est un vrai mode de vie, surtout un dimanche ensoleillé, c’est thérapeutique. Il y a un vrai sentiment de liberté, tu sens le moteur qui ronronne, j’adore la mécanique. J’ai toujours rêvé, dès le plus jeune âge, de faire de la moto. Je me disais que j’étais assis sur une fusée ! »

Boutique et galerie d’art dans le Vieux-Montréal

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MAISON PÉPIN Maison Pépin, rue Saint-Paul Ouest

« Maison Pépin, c’est une boutique que j’adore rue Saint-Paul Ouest. J’aime tout ce qui est design, et j’aime magasiner tout ce qui est décoration de la maison et les accessoires de cuisine, les vases, les napperons, les assiettes. Ma mère est designer d’intérieur et mon père architecte, ça vient certainement de là. Je suis sensible aux belles choses, les meubles, les lampes, et j’ai le souci du détail. Je vais également faire un détour à la galerie d’art S16. L’humoriste et comédien Stéphane Rousseau m’a transmis l’amour de l’art visuel et je commence à créer une mini-collection de tableaux ! Ça change tout d’avoir un beau tableau dans une pièce, alors j’aime bien découvrir de nouveaux artistes. C’est toujours agréable de passer à la galerie S16. »

Le musée Redpath à découvrir

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le musée Redpath

« Du Vieux-Montréal, on remonte vers le centre-ville et on fait un petit tour au musée Redpath. J’ai l’impression que peu de gens connaissent ce petit bijou de musée qui est rattaché à la faculté des sciences de l’Université McGill et qui vaut le détour. On y expose des animaux préhistoriques, des dinosaures, momies, c’est incroyable ! J’adore y aller de temps en temps. Rue Crescent, je vous conseille la Boutique Tozzi, qui est un vrai cabinet de curiosités, il y a de beaux vêtements, mais aussi des accessoires, des lunettes, des tasses, des bols, des objets design et aussi le café Tozzi ! J’adore me promener dans les rues de Montréal, découvrir de nouvelles adresses et boutiques. Je marche, je magasine, je me repose, sans culpabilité, car le dimanche est un jour de bonheur et de bien-être ! »

Direction Outremont !

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le parc Outremont

« Un de mes parcours préférés à moto, c’est de partir du bas de la rue Atwater, de tourner sur l’avenue du Docteur-Penfield, et me rendre jusqu’à l’avenue du Parc devant le mont Royal. Ensuite, ce sera direction Outremont, car l’avenue Laurier est une de mes rues préférées, d’est en ouest. J’ai habité pendant deux ans rue Querbes à l’angle de Laurier, dans Outremont, et je dois avouer que j’adore la tranquillité de ce quartier. La verdure, les parcs, c’est beau et très agréable. Souvent, quand j’y habitais, je commandais au restaurant japonais Mikado un lunch à emporter et je m’installais dans un des parcs du quartier, le parc Beaubien ou le parc Outremont. Passer par ce quartier s’inscrit dans mon parcours du dimanche idéal parce que j’aimerais que ma prochaine maison soit dans Outremont ! »

Un peu de sport sur le Plateau

PHOTO YANNIS GUILLON, TIRÉE DU SITE DE L’ESPACE THOMAS L’Espace Thomas rue Saint-Denis

« Je me dirige ensuite à l’Espace Thomas rue Saint-Denis, un club de sport qui est vraiment un bel endroit. Il y a un bain froid sur la terrasse, et c’est là, en plein soleil l’été dernier, que j’ai appris mes textes de STAT ! Le Dr Faubert, c’est un très beau rôle, un bon docteur avec une petite dose d’arrogance. STAT, c’est une incroyable visibilité et faire cette série, c’est de l’adrénaline. J’adore ça et j’ai un plaisir fou à jouer avec Suzanne Clément ! Après le sport, je vais retourner chez moi dans Villeray, remettre la moto dans le garage, et je vais terminer mon dimanche dans un bon restaurant. En ce moment, j’aime beaucoup Le Bivouac dans le Quartier des spectacles. La terrasse donne sur la place des Festivals, il y a des coussins et un DJ, c’est très agréable. Il y a aussi Place Carmin, rue William. Ça fait trois anniversaires qu’on célèbre à cet endroit avec des amis et on ne s’en lasse pas ! »