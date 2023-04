Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses conseils pour terminer le week-end en beauté.

L’humoriste et acteur ne fait rien le dimanche. Rien du tout. La conversation a failli s’arrêter là. Et voici le dimanche idéal d’Anas Hassouna, et ce n’est pas de l’humour, il ne fait rien, voilà, c’est tout ! Finalement, on a discuté du fait que le dimanche est une journée où il se repose, ne fait pas de sport, profite de sa famille et mange de bons petits plats, préparés par ses parents. Le bonheur !

Le repos total

« C’est un non-dit social, mais le dimanche on n’emmerde pas les gens ! Je connais beaucoup de gens qui veulent prévoir une activité, un engagement, un rendez-vous, mais franchement même aller bruncher le dimanche, c’est trop ! Trop d’attente, trop de sérieux et d’organisation ! Le dimanche, c’est fait pour la famille et le repos, pas question de travailler. Toute ma vie, j’ai su que je voulais faire un métier où on ne travaille pas le dimanche, j’avais ça en tête. Le fait que les gens acceptent de faire le sacrifice ultime de travailler le dimanche, je leur rends hommage aujourd’hui. »

La famille

Après avoir habité en colocation avec des amis sur le Plateau Mont-Royal, le voilà de retour chez ses parents à Repentigny où il vit avec ses deux jeunes sœurs. « Ça me fait tellement de bien, ce retour aux sources, à 28 ans. Généralement, les gens retournent vivre chez leurs parents quand ça va moins bien, moi, c’est l’inverse ! Je suis dans une période de ma vie où tout va super bien professionnellement. Plus tu réussis et plus tu as besoin de tes racines, et d’être dans ma famille, ça m’apaise, ça me rappelle qui je suis. Chez la majorité des enfants d’immigrés, il y a cette importance des liens, de la famille, au quotidien. La vie a plus de sens comme ça. C’est culturel, on n’a pas toujours la même vision des choses. J’ai des amis qui m’ont confié que leurs parents leur avaient dit : “On t’aime, mais une fois que tu es parti de la maison, tu ne reviens plus !” Moi, c’est tout le contraire ! Mes parents vieillissent et j’ai envie de passer plus de temps avec eux. C’est un trésor, la famille. »

La grasse matinée

« Un petit luxe du dimanche, c’est pouvoir faire la grasse matinée, de ne pas mettre le réveille-matin. Je peux me réveiller à 14 h si ça me chante et ça, c’est un vrai luxe ! Ma carrière va dans le bon sens et j’en suis ravi, mais je dois me lever de plus en plus tôt, alors le dimanche, c’est la journée où je me lève tard ! Je ne fais pas de sport le dimanche ni de promenade dans la nature. Marcher dans la nature, ce sera pour plus tard, dans ma future trentaine ! Je viens de sortir de la vingtaine sauvage ! »

L’importance de l’entourage

Ce qu’il retient de son aventure à l’émission Big Brother ? « Que les gens n’hésitent pas à te trahir pour 75 000 $, c’est une belle leçon de vie. C’est chacun pour soi. Ça l’est déjà dans la vie de tous les jours, mais à Big Brother… Je ne vis pas comme ça, j’ai beaucoup de chance, je suis bien entouré, car de toute façon, on n’est pas très heureux quand on est seul. J’aime bien cette expression : “Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”, ça résume beaucoup de choses dans ma vie. Nous les humains, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin d’être avec des gens qu’on aime. La solitude, ça ne rend pas heureux. »

Bons petits plats et bonnes adresses

Anas Hassouna ne cuisine pas, enfin pas encore. « Mes parents sont des bibliothécaires culinaires, j’ai besoin qu’ils m’apprennent à cuisiner. Je ne sais même pas où mettre du safran… (dans le couscous !), mais je sais me faire un saumon au four… La cuisine, ce sera pour ma trentaine ! Mes parents font des tagines de poulet, tagines au bœuf et prunes confites, pastilla au poulet et celle aux fruits de mer est délicieuse, vraiment la cuisine marocaine est excellente. Pour ce qui est de mes bonnes adresses, il y a le meilleur sushi de Montréal, c’est le Takumi, et pas juste parce qu’ils sont à volonté ! Le Kahwa café pour les meilleurs sandwichs à Montréal ! C’est un café mythique, il y a tellement d’artistes et d’humoristes qui ont fréquenté ce café sur l’avenue du Mont-Royal Est ! C’est vraiment un endroit que j’apprécie. »