Il est possible d’enregistrer sur une plateforme très simple à utiliser ses souvenirs et parcours de vie.

Ma fabrique des souvenirs est la première plateforme d’enregistrement vidéo consacrée aux histoires de vie des grands-parents.

« L’idée est de transmettre les parcours de vie des grands-parents, en vidéos, de chez soi et de manière autonome », explique Loïc de Chabot, fondateur de l’entreprise Les Souvenirs partagés, arrivé de France il y a six mois pour s’installer à Montréal.

« J’aurais adoré que mon grand-père me raconte son parcours, ses souvenirs, sa vie, mais on y pense souvent trop tard et on a des regrets », confie-t-il. C’est pour cette raison qu’il a créé la plateforme afin que les gens puissent mieux comprendre d’où ils viennent, de génération en génération.

Simple à utiliser

« La plateforme d’enregistrement vidéo est très simple à utiliser. Elle est automatisée, divisée en 11 chapitres, par thèmes, de l’enfance à aujourd’hui. Il y a des questions qui sont posées pour chaque chapitre, et les grands-parents cliquent sur “enregistrer” et peuvent ainsi témoigner de leur vie, et télécharger le résultat final », explique Loïc de Chabot.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Loïc de Chabot

Ce dernier souligne que tout le monde aime l’idée de pouvoir se raconter, mais personne ne prend le temps de le faire. « Avec cette plateforme très accessible, on télécharge les vidéos, on les conserve, et on pourra regarder les parcours de vie de nos grands-parents, 20 ans plus tard. Que ce soient les souvenirs de famille, leur rencontre, la naissance des enfants. »

L’entrepreneur rappelle les bienfaits de connaître la vie de ses aïeuls, toutes générations confondues.

Du côté des grands-parents, ça permet de libérer la parole, et de raconter des histoires qui n’ont jamais été dites auparavant. Loïc de Chabot, fondateur de l’entreprise Les Souvenirs partagés

« Leurs enfants sont sensibles au sujet de la transmission et souhaitent conserver de précieux souvenirs, et pour les petits-enfants, ça renforce le dialogue avec leurs grands-parents, mais ça a aussi des bienfaits sur leur identité, car il faut savoir d’où on vient pour avancer et faire de bons choix dans la vie », estime Loïc de Chabot.

Cet ancien journaliste français a lui-même rencontré de nombreuses familles, puisqu’il propose depuis 2017 (en France) d’aller tourner à domicile les souvenirs des grands-parents. « C’est le premier service qu’on a offert. Un vidéaste se rend à domicile, on enregistre les souvenirs, et on remet une clé USB dans une jolie boîte à souvenirs », précise-t-il.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La boîte à souvenirs, c’est ce que Loïc de Chabot remet quand il se déplace chez les grands-parents pour enregistrer leur parcours de vie.

Ce service n’est pas offert pour le moment au Québec. « Les tarifs sont cependant plus élevés, d’où la création de la plateforme, pour que ce soit plus abordable. » Trois forfaits sont proposés allant de 15 $ à 143 $ (mensuel, six mois ou un an) pour que chaque famille puisse enregistrer, à son rythme, son parcours de vie.

Un beau cadeau

Loïc de Chabot vient de s’installer à Montréal avec sa femme et leur fille de 3 ans. « J’ai fait le parcours d’immigration pour les gens d’affaires, j’ai créé mon entreprise ici, et je suis soutenu depuis un an par un incubateur, La Piscine, à Montréal, un organisme qui aide les entreprises dans toutes les phases de leur croissance. »

Il espère que cette idée de transmission de souvenirs va plaire.

Je pense que c’est un beau cadeau. Les enfants peuvent l’offrir à leurs parents [qui sont grands-parents], des entreprises peuvent aussi l’offrir à des clients ou à leurs employés. Loïc de Chabot, fondateur de l’entreprise Les Souvenirs partagés

« Ça peut aussi être une entreprise familiale qui souhaite raconter et conserver en vidéo l’histoire de l’entreprise », ajoute-t-il.

Loïc de Chabot propose aussi d’ailleurs des ateliers de souvenirs dans les résidences privées pour aînés (RPA). « Je vais commencer dans deux résidences, ce mois-ci, un atelier de souvenirs collectifs. Pendant un trimestre, avec des groupes d’une dizaine de résidants, on va poser des questions sur leur vie et enregistrer leurs réponses et témoignages sur la plateforme. Un film sera remis à la résidence avec les meilleurs moments de ces ateliers. Le but, c’est de créer une dynamique et un lien social entre les résidants. »

Dans une société comme le Québec où la population vieillit, une réflexion doit être faite au sujet de la place que nous accordons aux aînés. « Il y a des valeurs humaines dans la transmission de souvenirs, et pour moi, c’est ce qu’il y a de plus important », dit Loïc de Chabot.