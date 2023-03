Toutes les deux semaines, une personnalité nous présente ses conseils pour terminer le week-end en beauté.

Pour Élyse Marquis, le dimanche est synonyme de douceur, de repos et de nouvelles recettes à tester parmi les 200 livres de cuisine que l’animatrice de l’émission Les chefs ! a accumulés au fil des années. Le dimanche est aussi l’occasion de faire des marches au bord de la rivière et de lire tranquillement dans le confort de sa maison.

Souvenir d’enfance

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le mont Saint-Hilaire

Petite, c’était une journée importante. « Tous les dimanches, mes parents et moi – je suis enfant unique –, nous partions à Granby, pour voir mes grands-parents. On passait par Mont-Saint-Hilaire pour aller chercher ma grand-tante religieuse. Je me souviens qu’elle était habillée dans le costume traditionnel de religieuse, en noir et blanc. Ma grand-mère paternelle nous préparait son pain de viande, elle vendait des produits Avon, alors j’avais le droit de sentir tous les parfums des petits pots, tandis que chez mon autre grand-mère, il y a toujours eu un petit plat de bonbons caché dans une armoire qui m’attendait ! Je me sentais bien chez mes grands-parents. Je vivais des moments privilégiés. Quand ma fille Alice était petite (elle a 19 ans), j’ai gardé cette tradition. On allait voir mes parents le dimanche. Il y a une chanson de Marie-Ève Janvier qui s’appelle Le dimanche et qui me fait vraiment penser à mes souvenirs chez mes grands-parents. »

Marcher au bord de la rivière des Prairies

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La rivière des Prairies

« Le dimanche est un jour de douceur, de repos, où je passe du temps avec ma fille Alice. Depuis quelques années, je l’accompagne à ses cours de chant le dimanche, à Ahuntsic. Alors, pendant son cours, je vais marcher le long de la rivière des Prairies. J’ai découvert un petit sentier, au bord de la rivière, très agréable. J’ai l’impression d’être loin de Montréal. C’est tellement calme qu’il y a des dimanches où je ne croise personne ! C’est très apaisant de marcher au bord de l’eau, quelle que soit la saison. J’écoute des balados, j’en ai moi-même créé un, Inspirez avant d’expirer, sur le bien-être [offert sur OHdio]. »

De nouvelles recettes

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le dimanche, on prend le temps de cuisiner...

« Le dimanche, c’est le jour où je cuisine et où j’essaie de nouvelles recettes. J’ai le temps de pouvoir les rater et de recommencer ! C’est ma huitième année à l’animation de l’émission Les chefs ! et j’avoue que je me suis vraiment mise à cuisiner grâce à ça. Avant, on mangeait beaucoup au restaurant, même pour le déjeuner ! On ne se faisait même pas de toasts à la maison ou presque ! Depuis huit ans, je cuisine par plaisir pour découvrir des recettes, de nouveaux ingrédients. Je trouve ça relaxant le dimanche de pouvoir cuisiner, tranquillement. Pendant la semaine, je ne tente jamais rien de nouveau, j’y vais avec des valeurs sûres. Je me rends compte que je suis de plus en plus végétarienne, pas complètement, mais disons que je mets davantage de protéines végétales dans mon alimentation. J’aime le livre de Loounie, pour ses recettes faciles, j’aime aussi La bonne table de Mandy, un livre plein de bonnes recettes et très bien illustré. Évidemment, les recettes de Ricardo, c’est un classique. Je dois avoir plus de 200 livres de recettes chez moi, j’adore ça ! »

Lectures et cocooning

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le dimanche, c’est aussi le temps de la lecture...

« Le dimanche est une journée de cocooning où on se repose, on prend soin de soi. C’est un temps d’arrêt où on se donne la permission de flâner et de méditer. Je suis une fille travaillante, une fille d’action, mais le dimanche, j’aime bien que ce soit calme. C’est aussi une journée où je lis beaucoup. En ce moment, c’est le livre de Nicole Bordeleau Guérison intérieure. Je lis des livres de recettes comme si c’étaient des romans ! Le dimanche, j’aime bien me préparer une petite tisane. Celle à la rose et à la camomille, Camomille sublime de chez Camellia Sinensis, est ma préférée. C’est une maison de thé où il y a une grande sélection. J’y achète mes tisanes. »

Bagels, crèmes glacées et bonnes adresses

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE St-Viateur Bagel

« Dans le Mile End, avec Alice, on va souvent se chercher des bagels bien chauds, sur Fairmount ou Saint-Viateur. On se prend un pot de fromage à la crème et on mange nos bagels en marchant, on se sent bien, on se sent libres, on aime cette sensation. L’été, on s’arrête aussi chez Kem Coba, rue Fairmount, pour y déguster une merveilleuse crème glacée. L’endroit a tellement de succès qu’il y a de longues files d’attente, mais ça vaut la peine d’attendre. Quand je vais bruncher avec des amis, c’est chez Leméac, dans Outremont, pour l’immense pain doré super décadent et délicieux. »