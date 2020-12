Ce qui marque l’imaginaire des enfants, bien souvent, ce sont des « moments »... et non des jouets placés sous le sapin.

Maude Goyer

collaboration spéciale

Une idée ? Un soir de tempête de neige (on se croise les doigts pour en avoir une bientôt !), on sort en famille faire un bonhomme de neige, sans se presser et en accueillant les concepts de tout un chacun.

Plus osée ? On réveille la marmaille à minuit pour faire une balade dans le quartier, à la lueur d’une lanterne. Certains parcs de la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) tiennent des activités nocturnes, comme des randonnées en raquettes aux flambeaux ou des patinoires illuminées.

Pour plus d’info, consultez la programmation du parc de votre secteur.

> Consultez le site de la SEPAQ

Les autres journées de notre calendrier de l’Avent

> 1er décembre : Une boîte magique de Noël

> 2 décembre : C’est le temps de pousser la note !

> 3 décembre : Réserver sa bûche de Noël

> 4 décembre : La magie de Noël à Mirabel

> 5 décembre : Week-end cinoche des Fêtes !

> 6 décembre : Du pain frais au fourneau

> 7 décembre : Une pensée pour les enseignantes

> 8 décembre : À la mode de chez nous !

> 9 décembre : Une balado de Noël à découvrir

> 10 décembre : Casse-Noisette revisité

> 11 décembre : Le train des Fêtes à la maison

> 12 décembre : Des classiques à redécouvrir

> 13 décembre : Une visite au village Frima

> 14 décembre : Un défilé de mauvais goût !

> 15 décembre : Tendance à mettre au frigo

> 16 décembre : Plonger dans la magie de Noël

> 17 décembre : Redécouvrir le chocolat chaud

> 18 décembre : Camping sous le sapin

> 19 décembre : Un bon rouge à moins de 15 $

> 20 décembre : De jolis marchés à visiter

> 21 décembre : Chaï latte pour tous

> 22 décembre : Un bon blanc à moins de 10 $