Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Ça y est, la course aux préparatifs est bientôt terminée. Vous recevez de la famille ou des amis ce soir ? Prenez le temps de faire la liste des choses qu’il vous reste à faire et n’hésitez pas à déléguer et à demander de l’aide aux enfants (ceux qui ont l’âge de donner un coup de pouce !). Vous êtes reçus ? Vérifiez avec l’hôtesse ou l’hôte si elle ou il a besoin d’un coup de pouce de dernière minute. Assurez-vous d’avoir les cadeaux emballés et les boissons au frigo. Et puis, prenez le temps de vous amuser ! Joyeux Noël et bonnes vacances !

Évidemment, on n’oublie pas de suivre le père Noël sur le radar du NORAD