Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

C’est le temps des vacances ! Et on célèbre le début du long congé avec une soirée cinéma à la maison, les couvertures et le popcorn. En manque d’idées ? La grille-horaire de Ciné-Cadeau peut vous aider à faire un choix, ou sinon, voici quelques classiques à voir (ou à revoir) : Madame Doubtfire (Disney+), Maman, j’ai raté l’avion ! (Disney+), les nombreux films des Espions en herbe (Netflix), Katak (Crave), Le géant de fer (Netflix), Chérie, j’ai réduit les enfants (Disney+), Casper (Netflix), Une nuit au musée (et les deux suites, Disney+) ou Le lutin (Crave). Cette liste non exhaustive peut bien sûr être conservée pour les après-midis des vacances !