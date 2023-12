Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

« Maman, c’était comment, dans ton temps ? » Curieux, les enfants aiment savoir comment se déroulait la période des Fêtes à l’époque de leurs parents (et grands-parents), ou même juste lorsqu’ils étaient bébés. Alors on sort les albums de photos, on prend des couvertures et on se colle sur le sofa pour discuter des différentes traditions familiales. On prévoit un moment pour avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés et on en profite aussi pour passer un coup de fil aux êtres chers qu’on ne voit pas assez souvent. On peut rire un bon coup avec ce voyage dans le temps rapide. Une activité à faire collé-collé durant les vacances si le temps vous manque aujourd’hui.