Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Chocolat chaud, lait d’or au curcuma, thé chaï : les boissons chaudes peuvent procurer beaucoup de réconfort après une longue journée. Pour les déguster comme il se doit, on sort nos plus belles tasses (et les plus festives !) et on se prépare une boisson qui fera du bien. Par exemple, on ajoute des guimauves ou des morceaux de canne de Noël dans le chocolat chaud (on peut aussi essayer des combinaisons originales d’essences à y ajouter). Pour ceux et celles qui veulent plutôt utiliser leur tasse pour un dessert rapide, on peut aussi y cuire un gâteau moelleux rapido presto !