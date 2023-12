Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

La grande soirée approche et l’excitation se fait souvent sentir chez les plus jeunes. Pour ajouter un peu de magie quelques jours avant les festivités, on tamise les lumières pour le souper, on sort les chandelles et on mange en pyjama... de Noël. On profite de l’ambiance chaleureuse pour discuter des activités qu’on souhaite faire durant le long congé. Puis, on termine la soirée avec la lecture dans le lit d’un conte de Noël.