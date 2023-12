Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Les cadeaux s’accumulent à l’approche des célébrations et il faut prendre le temps de les emballer. On peut bien sûr réutiliser le papier des dernières années ou les sacs cadeaux. Mais pour offrir un présent dans un emballage original et faire participer (et occuper !) les enfants, on peut leur proposer de les personnaliser. On sort alors les crayons, les pinceaux, les collants et les étampes pour enjoliver le papier et les sacs bruns qu’on aura achetés à l’épicerie, au Dollarama ou dans des magasins de bricolage. De plus, les sacs en papier bruns se recyclent, contrairement au papier d’emballage métallisé, aux rubans et aux choux décoratifs (qui peuvent toutefois être réutilisés).