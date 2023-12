Une famille de l'Illinois, fan Taylor Swift, a décoré sa maison pour Noël avec des dizaines de photos et de pochettes d'albums de la chanteuse.

Agence France-Presse

C'est en regardant The Eras Tour que la famille de Naperville a trouvé ce thème original.

« Une fois que nous avons eu l'idée, il nous a fallu environ un mois pour réfléchir et tout créer. Nous avons presque tout fabriqué, détaille Amy Scott. Mon mari est imprimeur, il a donc tout imprimé. Une fois que nous avons tout fabriqué, nous avons passé trois jours entiers tous les quatre à tout mettre en place. »

« Nous l'avons toujours aimée. Mes filles ont grandi avec sa musique. Chaque album représente donc une partie différente de leur vie. Mes filles ont 21 et 18 ans. Nous pensons que [Taylor Swift] est une personne bonne pour l'humanité, qu'elle représente la paix, l'amour, la joie, et nous avons besoin de plus de cela dans le monde. »