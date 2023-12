Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

En cette période de l’année, les éducatrices et éducateurs de vos tout-petits apprécient les douces attentions. Ils et elles les accompagnent toute l’année et pour les remercier d’une façon originale, les parents se creusent souvent la tête à Noël. Plutôt que le traditionnel chocolat ou la tasse à café, un cadeau (gourmand !) fait maison remporte toujours du succès. C’est l’heure de mettre les petites mains à contribution pour préparer des pots à cuisiner. Tendance des dernières années, on en trouve pour cuisiner des biscuits ou de la soupe, notamment.