Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

La fatigue des préparatifs des Fêtes et de la fin de l’année s’invite à quelques jours des vacances ? On prend une pause et on ne cuisine pas de souper ce soir ; on ose la facilité sans culpabiliser. Et si on préparait un souper-déjeuner, avec des céréales et un smoothie ? Ou si on réchauffait le restant de pâtes (bien oui, encore !) ? Et on met la conception du menu de Noël et la gestion des échanges de cadeaux de côté pour une soirée jeux de société en famille. Et on termine le tout par un bain moussant.