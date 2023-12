Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Les besoins pour aider les plus démunis ne manquent pas en cette période de l’année. Vous avez du temps durant les vacances qui approchent et vous voulez apporter votre contribution en faisant du bénévolat ? Vous pouvez communiquer avec différents organismes qui recherchent des bras pour aider une clientèle toujours plus grandissante ou contacter le Centre d’action bénévole, qui recense les organismes accueillant les bénévoles.