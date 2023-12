Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Un des grands plaisirs de l’hiver : admirer les décorations illuminées extérieures. Pour avoir le même effet, mais à une très grande puissance, rendez-vous dans le Quartier des spectacles pour la 14e édition du parcours Luminothérapie. Six nouvelles œuvres (dont une de 33 pieds) conçues par des créateurs français et montréalais vous attendent sur le thème du cosmos, de 16 h à 23 h, tous les jours jusqu’au 10 mars. Et profitez de votre balade dans le secteur pour vous arrêter au Grand marché de Noël pour faire des emplettes dans l’un des 40 chalets d’artisans locaux et régionaux.