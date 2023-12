Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

C’est devenu une habitude attendue par toute la famille : la programmation de Ciné-Cadeau débute ce samedi pour une 41e saison. C’est avec plaisir que petits et grands retrouveront les classiques de cette période de l’année comme Astérix et Cléopâtre (ce samedi, 18 h 30), La guerre des tuques (dimanche, 18 h 30) et Les douze travaux d’Astérix (26 décembre, 18 h 30). En soirée, dès 20 h, place à Cinéma en fête, qui présentera notamment Niagara (le samedi 16 décembre), Le destin de Will Hunting (le lundi 18 décembre) et Le sens de l’humour (le 23 décembre). Le jeune comédien Joey Bélanger (qu’on peut voir dans Coco Ferme, présenté le 2 janvier à 18 h 30) est le porte-parole des Fêtes à Télé-Québec.