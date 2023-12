Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

« Tu dis toujours non ! » Votre enfant vous lance cette platitude trop souvent ? C’est l’occasion de le faire mentir ! Comme les parents dans le film Aujourd’hui, c’est oui ! (Yes Day), vous accepterez (presque) toutes les demandes de vos héritiers... pour une journée seulement. Il faut toutefois établir certaines règles : une limite de budget pour les dépenses (non, ce n’est pas encore Noël), une limite du temps d’écran (ce n’est pas le moment de passer la journée sur le sofa) et une distance que vous voulez parcourir (vous n’irez pas à la mer ce week-end). Et bien sûr, rien de dangereux ni d’illégal. Alors, dites oui aux costumes d’Halloween à la bibliothèque et au jeu de société qui vous exaspère. Et vous deviendrez le parent le plus cool de la Terre... une fois par année !

Aujourd’hui, c’est oui ! est offert sur Netflix.