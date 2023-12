Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Aux pépites de chocolat, au citron ou au gingembre, le temps des Fêtes est propice à la confection de biscuits en tout genre. Un des plus sympathiques à cuisiner est le classique biscuit au pain d’épice... au gré d’une petite musique de Noël, bien sûr. Une fois les biscuits refroidis, faites travailler votre imagination pour les décorer et n’hésitez pas à utiliser du colorant alimentaire et vos bonbons préférés. Attention, ce petit bonhomme en pain d’épice ne pourra pas échapper à sa destinée et finira englouti par vos enfants, votre parenté ou même vos collègues.