Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Avec la bûche et le lait de poule, la confection d’une maison en pain d’épice fait partie des traditions culinaires de Noël de nombreuses familles. Il existe d’ailleurs une foule de déclinaisons de ces maisons à acheter à l’épicerie. Mais pour augmenter le défi, voici une recette simple pour faire vous-même les murs de votre maison où vous choisissez vos bonbons préférés pour la décorer. Sortez vos tabliers et mettez les enfants à contribution, c’est plus festif en famille !