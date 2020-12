Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, prendre soin de vous ou vous gâter un peu. Car, après tout… on le mérite bien !

Maude Goyer

collaboration spéciale La Presse

L’école à la maison est commencée pour les prochains jours ; pourquoi ne pas en profiter pour déguster un bon chocolat chaud au milieu de la journée avec les enfants (ceux qui peuvent prendre une pause de télétravail !) ?

Et pour mettre un peu de magie dans notre tasse, l’entreprise Capeline et Chocolat offre la boule du temps des Fêtes, faite de chocolat au lait et noir, qui fond en tournoyant dans notre tasse de lait chaud… et libère en quelques secondes des guimauves et de la poussière de canne de bonbons.

Un pur ravissement, qui vous vaudra le titre de meilleur parent du monde ! Elle existe aussi en versions sans lactose et pour diabétiques.

La boule du temps des Fêtes, 4,50 $

> Consultez la page Facebook de Capeline et Chocolat

