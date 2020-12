Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, prendre soin de vous ou vous gâter un peu. Car, après tout... on le mérite bien !

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Le parc thématique Woodooliparc, situé en Beauce, a mis beaucoup d’efforts depuis le début de la pandémie pour rendre ses visites amusantes, même si elles se font pour le moment à distance. La visite virtuelle du village de Noël nommé Frima ajoutera de la magie dans la maisonnée pour au moins une heure. Blottie sur le canapé, toute la famille rentre dans l’univers merveilleux des lutins du père Noël grâce à une douzaine de vidéos, une carte interactive et une présentation en trois dimensions. La visite culmine par un message inspirant et réconfortant du père Noël. L’activité coûte 29,99 $ et le lien permet de visionner les vidéos à volonté. Il est aussi possible d’acheter un coffret comprenant des sachets de chocolat chaud et de la neige éternelle à fabriquer chez soi.

> Consultez le site de Woodooliparc

Les autres journées de notre calendrier de l’Avant

> 1er décembre : Une boîte magique de Noël

> 2 décembre : C’est le temps de pousser la note !

> 3 décembre : Réserver sa bûche de Noël

> 4 décembre : La magie de Noël à Mirabel

> 5 décembre : Week-end cinoche des Fêtes !

> 6 décembre : Du pain frais au fourneau

> 7 décembre : Une pensée pour les enseignantes

> 8 décembre : À la mode de chez nous !

> 9 décembre : Une balado de Noël à découvrir

> 10 décembre : Casse-Noisette revisité

> 11 décembre : Le train des Fêtes à la maison

> 12 décembre : Des classiques à redécouvrir