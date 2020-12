Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, prendre soin de vous ou vous gâter un peu. Car, après tout… on le mérite bien !

Maude Goyer

Collaboration spéciale La Presse

Cette année, les activités à faire en famille sont rares… En voici une, aussi sympathique qu’originale, qui nous plonge illico dans la magie de Noël : une balade en voiture ou à pied, entourés de structures lumineuses spectaculaires, à Illumi — Féérie de lumières.

Sur un parcours de 3 km à Laval, les visiteurs traversent 18 tableaux représentant des mondes fantastiques qui feront pousser des « oh » et des « ah » aux enfants : ici, une forêt enchantée, là, un carrousel magique et, plus loin, un monde de glace… À noter qu’on peut grignoter sur place, mais pas aller au petit coin.

> Consultez le site d’Illumi

