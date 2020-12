Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, prendre soin de vous ou vous gâter un peu. Car, après tout… on le mérite bien !

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Certains prétendent que la magie des Fêtes a disparu en 2020, mais c’est faux ! Vous pouvez toujours goûter à la féerie de Noël sur la route des Gerbes d’Angelica, à Mirabel.

Tous les week-ends jusqu’au 30 décembre (ainsi que du 21 au 24 et du 28 au 30 décembre), sillonnez en famille le parcours menant à la Forêt enchantée, au village du lutin Luciö, à la grange habitée de personnages tirés de contes et légendes, au village miniature de Noël avec maisonnettes, personnages et train électrique, ainsi qu’à la yourte où le père Noël, la mère Noël et la reine des glaces vous attendent (derrière un plexiglas).

